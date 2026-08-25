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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۴۵

قانون باید یک چرخه مستمر برای حل مسائل و تحول در حکمرانی باشد

قانون باید یک چرخه مستمر برای حل مسائل و تحول در حکمرانی باشد

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری گفت: قانون‌گذاری در اندیشه رهبر شهید انقلاب، ابزار تحقق اهداف انقلاب و حل مسائل مردم است. قانون باید یک چرخه مستمر برای حل مسائل و تحول در حکمرانی باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله عباس کعبی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در گفت و گوی اختصاصی با دبیرخانه همایش ملی قانون و قانون گذاری در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب گفت: حضرت آیت‌الله العظمی شهید امام خامنه‌ای(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) به قانون و قانون‌گذاری صرفاً از منظر تولید و تصویب یک متن حقوقی نگاه نمی‌کنند، بلکه قانون را از دریچه تحقق اهداف، وظایف، مأموریت‌ها و رسالت‌های نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی مورد توجه قرار می‌دهند.

وی افزود: از این منظر، اگر قانون و قانون‌گذاری و حتی سایر بخش‌های نظام در حد ساختار متوقف شوند و نتوانند تحول ایجاد کنند و اهداف نظام را محقق سازند، مطلوب نیستند. ایشان بارها بر این نکته تأکید کرده‌اند که نباید به شکل ظاهری نظام اکتفا کرد، بلکه باید محتوای جمهوری اسلامی و کارآمدی آن در تحقق اهداف انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: یکی از نکات مهمی که ایشان درباره وضعیت نظام مطرح کرده‌اند، این است که مرحله اول انقلاب اسلامی، یعنی ایجاد و تثبیت نظام، پشت سر گذاشته شده، اما در تحقق دولت اسلامی و کشور اسلامی همچنان با فاصله از وضع مطلوب مواجه هستیم. از همین منظر، قانون‌گذاری نیز باید به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحول در حکمرانی مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 6927333
نفیسه عبدالهی

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