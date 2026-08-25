قانون باید یک چرخه مستمر برای حل مسائل و تحول در حکمرانی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله عباس کعبی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در گفت و گوی اختصاصی با دبیرخانه همایش ملی قانون و قانون گذاری در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب گفت: حضرت آیت‌الله العظمی شهید امام خامنه‌ای(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) به قانون و قانون‌گذاری صرفاً از منظر تولید و تصویب یک متن حقوقی نگاه نمی‌کنند، بلکه قانون را از دریچه تحقق اهداف، وظایف، مأموریت‌ها و رسالت‌های نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی مورد توجه قرار می‌دهند.



وی افزود: از این منظر، اگر قانون و قانون‌گذاری و حتی سایر بخش‌های نظام در حد ساختار متوقف شوند و نتوانند تحول ایجاد کنند و اهداف نظام را محقق سازند، مطلوب نیستند. ایشان بارها بر این نکته تأکید کرده‌اند که نباید به شکل ظاهری نظام اکتفا کرد، بلکه باید محتوای جمهوری اسلامی و کارآمدی آن در تحقق اهداف انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گیرد.



وی گفت: یکی از نکات مهمی که ایشان درباره وضعیت نظام مطرح کرده‌اند، این است که مرحله اول انقلاب اسلامی، یعنی ایجاد و تثبیت نظام، پشت سر گذاشته شده، اما در تحقق دولت اسلامی و کشور اسلامی همچنان با فاصله از وضع مطلوب مواجه هستیم. از همین منظر، قانون‌گذاری نیز باید به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحول در حکمرانی مورد توجه قرار گیرد.