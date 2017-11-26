اعلام ترکیب تیم ملی فوتبال پنج نفره برای مسابقات قهرمانی آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت کمیته ملی پارالمپیک، اردوی پایانی و متصل به اعزام تیم ملی فوتبال پنج نفره برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی از ۱۱ تا ۱۷ آذرماه در مجموعه ورزشی شهید هرندی تهران برگزار می شود.

در این اردو ترکیب ۱۰ ملی پوش اعزامی مشخص شده اند که امیر پوررضوی و بهزاد زادعلی اصغر از آذربایجان شرقی، صادق رحیمی و محمدرضا مهنی نسب از کرمان، حسین رجب پور، احمدرضا شاه حسینی، سامان اجرت دست و رسول باصری از فارس در بخش نابینایان و میثم شجاعیان از فارس و مهرداد عباسی از هرمزگان به عنوان دو دروازه بان به این مسابقات اعزام خواهند شد.



جواد فلفلی به عنوان سرمربی و امیرحمزه زارع و اسماعیل رضازاده به عنوان مربی، تیم ملی را در مسابقات قهرمانی آسیا همراهی می کنند.



تیم ملی فوتبال پنج نفره ۱۷ آذرماه به مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی در کشور مالزی اعزام می شود و ۲۸ آذرماه به ایران بازمی گردد.