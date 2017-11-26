لامپ ها و وسایل برقی خانه را بدون سیم کشی تازه هوشمند کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، ابزاری که به این منظور ابداع شده Kleverness نام دارد و در ظاهر شبیه به چراغ های راهنمایی و رانندگی است که در سر چهارراه ها نصب می شوند.

Kleverness قادر به خودکارسازی کل سیستم روشنایی یک منزل است و می تواند همه لامپ های موجود در هر خانه را از راه دور کنترل کند. بدین منظور نیازی به تغییری لامپ های موجود یا سیم کشی مفصل نیست.

برای استفاده از Kleverness کافیست آن را بر اساس دستورالعمل ارائه شده در منزل نصب کنید. اجرای این دستورالعمل جعبه یادشده را به جعبه تقسیم برق لامپ های منزل یا مرکز کنترل و فرماندهی آنها مبدل می کند. Kleverness علاوه بر لامپ ها قادر به کنترل هوشمند دیگر لوازم برقی خانگی با استفاده از گوشی هوشمند است.

بدین منظور باید یک برنامه خاص بر روی گوشی نصب شود تا بتوان میزان مصرف هر وسیله برقی را مشاهده و مدیریت کرد. از این طریق می توان روشن و خاموش شدن این وسایل برقی را نیز در هر زمان و مکان مدیریت کرد.

Kleverness برای دسترسی به لوازم برقی از فرکانس های رادیویی استفاده می کند و نیازی به ارتباطات وای – فای و بلوتوث ندارد و برای مدیریت ابزار و محصولات مختلف تا فاصله ۴۵ کیلومتری قابل استفاده است. همچنین Kleverness از ۵۱۲ وسیله مختلف به طور همزمان پشتیبانی می کند.

بهره مندی از فناوری هوش مصنوعی باعث می شود Kleverness از عادات کاربری افراد مختلف مطلع شده و آنها را به تدریج بیاموزد. هزینه استفاده از این محصول که در ماه می سال ۲۰۱۸ روانه بازار می شود ۸۷ دلار است.