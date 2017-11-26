موافقت مجلس با دوفوریت اصلاح قانون انتخابات شوراها

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی درخواست ۲۰۱ نفر از نمایندگان برای بررسی دوفوریت طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در دستور کار قرار گرفت و بعد از ارائه نظرات مخالفان و موافقان، دو فوریت این طرح به تصویب رسید.

این طرح با هدف اصلاح قانون انتخابات شوراها و فراهم کردن امکان حضور اقلیت‌های دینی در شوراهای اسلامی شهر و روستا ارائه شده است؛ اسفندیار اختیاری نماینده اقلیت‌های زرتشتی در مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از طراحان این طرح، به سابقه مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی در سال ۵۸ و سخنان شهید بهشتی درباره امکان ورود اقلیت‌های دینی در شوراهای شهر اشاره کرد و گفت: پیام مشخص این طرح، آن است که ایرانیان از هر مذهب، نژاد و قوم در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و به تعبیر امام راحل، همه ما ملت واحده هستیم.

در نهایت دو فوریت این طرح با ۱۵۴ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید؛ به این ترتیب طی یک هفته آینده کلیات و جزئیات این طرح نیز در صحن مجلس بررسی و تعیین تکلیف خواهد شد.

متن این طرح که دو فوریت آن به تصویب رسید به شرح زیر است:

ماده ۱ ـ دو تبصره به عنوان تبصره‌های یک و دو به ماده ۳۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب اول خرداد ماه ۱۳۷۵ به شرح زیر الحاق و شماره تبصره‌های آن به ترتیب اصلاح می‌شود:

تبصره ۱: اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی ساکن در شهرها و روستاهای کشور می‌توانند نامزد انتخابات شوراهای اسلامی همان شهر و روستا شوند.

تبصره ۲: اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.

ماده ۲ ـ یک تبصره به ماده ۶۱ قانون الحاق می‌شود و شماره تبصره این ماده به شماره یک تغییر می‌کند.

تبصره ۳ ـ دبیرخانه دائمی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در مجلس شورای اسلامی مستقر می‌شود. کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با همکاری کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی و وزارت کشور، آئین‌نامه نظارتی این تبصره را حداکثر ظرف مدت ۶ ماه تهیه کرده و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رساند.

ماده ۳ ـ تبصره زیر به عنوان تبصره ۷ به ماده ۹۰ قانون الحاق می‌شود.

تبصره ۷: دولت می‌تواند هیأت‌های تطبیق شهرهای استان تهران را به شرح زیر تشکیل دهد:

الف) هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش به عضویت و ریاست فرماندار تهران و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شوراهای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل می‌شود.

ب) هیأت تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهرهای باقرشهر، کهریزک و حسن‌آباد فشافویه به عضویت و ریاست فرماندار شهرستان ری و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل می‌شود.

ج) هیأت تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهرهای اوشان، فشم، میگون، شمشک و لواسان به عضویت و ریاست فرماندار شهرستان شمیرانات و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل می‌شود.

د) هیأت تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهرهای بومهن و پردیس به عضویت و ریاست فرماندار شهرستان پردیس و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شوراهای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل می‌شود.

ماده ۴ ـ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۱۰۹ به این قانون الحاق می‌شود؛

ماده ۱۰۹: اصلاح انجام شده در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران از دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستا اجرا می‌شود.