پایش وضعیت تعهدات حرفه ای دانشجویان علوم پزشکی در حین تحصیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر باقر لاریجانی با تاکید بر اینکه تربیت دانشجویان علوم پزشکی متناسب با اصول اخلاقی و دینی یکی از ضروریاتی است که در بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی به آن توجه شده است، گفت: این مهم بر عهده تمامی اساتید حوزه علوم پزشکی است که می توانند به عنوان الگو این معارف را به دانشجویان منتقل کنند.

نایب رئیس شورای عالی اخلاق پزشکی افزود: در کنار این اساتید، مدرسین اخلاق پزشکی در دانشکده ها و محیط های بالینی نقش چشمگیری در آموزش اصول اخلاقی به دانشجویان دارند.

وی تربیت نیروی انسانی را موضوعی زیربنایی ذکر کرد و گفت: در نظام سلامت چنانچه به حوزه آموزش و تربیت نیروی انسانی با کیفیت توجه شود، این موضوع بر تمامی حوزه های نظام سلامت اثر می گذارد؛ چرا که نیروی انسانی مولفه اصلی در کیفیت ارائه خدمات است. نیروی انسانی نظام سلامت باید با توجه به نیازهای جامعه تربیت شود و باید نیاز مناطق و استان های کشور به نیروی انسانی برآورد شود و برای تربیت نیرو به همان میزان برنامه ریزی صورت گیرد.

لاریجانی اظهار داشت: برای پاسخگویی بیشتر به نیازهای جامعه و همچنین برای همراه شدن با دانش روز و ملزومات جهانی بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی از ۳ سال پیش در کشور طراحی و اجرا شد. اجرای کامل این بسته ها اولویتی است که در دولت دوازدهم نیز پیش روی حوزه آموزش علوم پزشکی است و به طور جدی در حال پیگیری است.

وی گفت: ارتقای اخلاق حرفه ای یکی از شالوده های اصلی است که باید در نظام سلامت مستحکم شود. این مزیت در کنار دانش و مهارت است که می تواند زمینه های ارتقای سلامت جامعه را فراهم آورد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت افزود: اصول اخلاق حرفه ای از دوران دانشجویی باید در بین ارائه کنندگان آینده خدمات سلامت جامعه نهادینه شود و آموزش های اخلاق ماهیتا با سایر آموزش های حوزه علوم پزشکی متفاوت است و نیاز به زیرساخت ها و روش های ویژه ای دارد.

لاریجانی به تدوین بسته ارتقای اخلاق حرفه ای در مجموعه بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی اشاره کرد و گفت: این بسته در واقع نقشه راهی است که پیش روی دست اندرکاران حوزه آموزش علوم پزشکی قرار دارد و ترجمان آن باید در همه سطوح این حوزه طراحی شود.

وی از راه اندازی کمیسیون کتب مرجع علوم پزشکی سخن گفت و اظهار داشت: کشور ما گنجینه های غنی در حوزه اخلاق پزشکی دارد و بدون شک پرداختن به این گنجینه می تواند زمینه های مرجعیت کشور در این حوزه را فراهم کند.

نایب رئیس شورای عالی اخلاق پزشکی با اشاره به اینکه ماموریت های مشترک و ویژه ای به مناطق آمایشی و دانشگاهها اظهار داشت: توسعه اخلاق حرفه ای در بستر شوراهای اخلاق پزشکی ماموریتی است که به تمامی مناطق و دانشکده ها سپرده شده و به طور جدی در حال پیگیری است.

وی به نقش شورای عالی اخلاق پزشکی در سیاستگذاری های کلان کشور در حوزه اخلاق اشاره کرد و گفت: این شورا در دولت یازدهم بازمهندسی شد و دبیرخانه این شورا به صورت فعالی توسعه اخلاق پزشکی در کشور را پیگیری می کند و دانشگاه های علوم پزشکی نیز با تشکیل شورای اخلاق دانشگاهی بسترهای اجرای مصوبات شورای عالی را فراهم می کنند.

نائب رئیس شورای عالی اخلاق پزشکی با بیان اینکه سند راهبردی اخلاق پزشکی کشور بازبینی شده و دومین ویرایش این سند جهت اجرا به دانشگاههای علوم پزشکی کشور ابلاغ شده است، گفت: در این سند به توسعه اخلاق پزشکی در تمامی حوزه های نظام سلامت از جمله آموزش، پژوهش و ارائه خدمات سلامت پرداخته شده است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت پایش وضعیت تعهدات حرفه ای دانشجویان علوم پزشکی در حین تحصیل را یکی از برنامه هایی ذکر کرد که برای گسترش اخلاق حرفه ای در بین دانشجویان در حال اجرا است و گفت: کمیته ملی اخلاق در آموزش علوم پزشکی نیز راه اندازی شده که مسئولیت برنامه ریزی برای ارتقای اخلاق حرفه ای در بین دانشجویان علوم پزشکی و بالطبع آن دست اندرکاران فردای نظام سلامت کشور را بر عهده دارد.

وی افزود: دستورالعمل تشکیل کمیته اخلاق در آموزش به دانشگاه های علوم پزشکی نیز ابلاغ شده و بدون شک تشکیل این کمیته ها و برنامه ریزی ویژه برای توسعه اخلاق در آموزش تاثیر بسزایی در آینده نظام سلامت کشور خواهد داشت.

لاریجانی با اشاره به ویژگی های آموزش های اخلاق گفت: اساتید در دانشگاه ها نقش برجسته ای در انتقال اصول اخلاقی به دانشجویان دارند چرا که هر یک از این اساتید الگوهایی ارزشمند در حوزه های مختلف علمی و اخلاقی هستند که می توانند تاثیر بسزایی بر دیدگاه ها، جهان بینی و رفتار دانشجویان داشته باشند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت به اهمیت نقش مدرسین اخلاق پزشکی در دانشگاههای علوم پزشکی اشاره کرد و گفت: این اساتید متولیان اصلی ارائه اصول اخلاق حرفه ای به دانشجویان علوم پزشکی نقش چشمگیری در نهادینه سازی اخلاق حرفه ای در جامعه پزشکی کشور به عهده دارند.

وی خاطرنشان کرد: تربیت مدرسین اخلاق یکی از اولویت هایی است که در حوزه آموزش در نظر گرفته شده و بر همین اساس ۲۰۰ بورسیه داخلی برای تحصیل دانشجویان و فارغ التحصیلان برتر دکتری حرفه ای در رشته اخلاق پزشکی و آموزش پزشکی در نظر گرفته شده است.

لاریجانی با بیان اینکه مدرسین اخلاق در دانشکده ها و محیط های بالینی می توانند نقش چشمگیری در انتقال مفاهیم اخلاقی به دانشجویان داشته باشند گفت: این امر نیازمند برنامه ریزی ویژه ای است که در قالب بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در حال اجرا است.