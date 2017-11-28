رجیستری شامل تمام مدل های آیفون می شود/ اجرا از ۱۴ آذر

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه نشست صبحانه کاری اتاق بازرگانی در جمع خبرنگاران در پاسخ به مهر گفت: اجرای فاز عملیاتی طرح شناسه دار کردن گوشی های موبایل برای مبارزه با قاچاق در این فاز برای تمامی مدل های گوشی و تبلت برند اپل انجام می شود و خریدارانی که تا تاریخ ۱۴ آذر قصد خرید دارند باید به اصالت گوشی خریداری شده خود توجه کنند.

وی گفت: تمامی واردکنندگان این محصول ملزم هستند کالای وارداتی را در گمرک ثبت و شناسه دار کنند و موظف به ارائه خدمات پس از فروش به خریداران نیز خواهند بود.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: در حال حاضر نیز برخی از شرکت های رسمی واردکننده رسمی این برند در بازار ایجاد شده است و با الزام ایجاد شده پیش بینی می کنیم که تعداد این واردکنندگان قانونی افزایش پیدا کند.

وی با تاکید بر اینکه الزامی برای آنکه شرکت اصلی تولیدکننده این برند در ایران نمایندگی داشته باشد، نداریم، تاکید کرد: موضوع مورد بحث ما ارائه خدمات پس از فروش و ورود این گوشی ها از مبادی رسمی به کشور است تا جلوی قاچاق و نابسامانی این برند در بازار گرفته شود.

وزیر ارتباطات گفت:از ابتدای اعلام اجرای طرح رجیستری تاکنون شاهد رشد صددرصدی واردات رسمی گوشی موبایل از گمرک به کشور هستیم.

ادامه دارد...