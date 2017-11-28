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۷ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۲۱

فیلمبرداری «مصادره» تمام شد/ مهران احمدی ایفای نقش کرد

فیلمبرداری «مصادره» تمام شد/ مهران احمدی ایفای نقش کرد

فیلمبرداری فیلم سینمایی «مصادره» به کارگردانی مهران احمدی تمام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهران احمدی به عنوان آخرین بازیگر فیلم سینمایی «مصادره» جلوی دوربین رفت و با ضبط آخرین سکانس‌ها، فیلمبرداری این فیلم امروز سه‌شنبه ۷ آذرماه به طور کامل به پایان رسید.

با توجه به تدوین همزمان و کار روی جلوه‌های ویژه بصری که به صورت همزمان با فیلمبرداری انجام شده است، نسخه‌ای از «مصادره» در زمان مقرر به دبیرخانه سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر ارایه می‌شود.

رضا عطاران، هومن سیدی، بابک حمیدیان، میرطاهر مظلومی، هادی کاظمی، مزدک میرعابدینی، سیامک صفری و مهران احمدی به همراه بازیگر کودک امیرصدرا حقانی در این فیلم ایفای نقش کرده‌اند.

کد مطلب 4156778
زهرا منصوری

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