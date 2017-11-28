فیلمبرداری «مصادره» تمام شد/ مهران احمدی ایفای نقش کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهران احمدی به عنوان آخرین بازیگر فیلم سینمایی «مصادره» جلوی دوربین رفت و با ضبط آخرین سکانسها، فیلمبرداری این فیلم امروز سهشنبه ۷ آذرماه به طور کامل به پایان رسید.
با توجه به تدوین همزمان و کار روی جلوههای ویژه بصری که به صورت همزمان با فیلمبرداری انجام شده است، نسخهای از «مصادره» در زمان مقرر به دبیرخانه سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر ارایه میشود.
رضا عطاران، هومن سیدی، بابک حمیدیان، میرطاهر مظلومی، هادی کاظمی، مزدک میرعابدینی، سیامک صفری و مهران احمدی به همراه بازیگر کودک امیرصدرا حقانی در این فیلم ایفای نقش کردهاند.
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