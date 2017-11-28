نمایش میراث هند در سواحل خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، داریوش اکبر زاده عضو هیأت علمی پژوهشکده زبان شناسی ، متون و کتیبه های پژوهشگاه در مراسم گشایش نمایشگاه عکس از خلیج فارس تا اقیانوس هند با اشاره به پیوندهای طولانی مدت و قدیمی دو ملت و دو دولت ایران و هند، این نمایشگاه را آغازی برای برگزاری نمایشگاه های مشابه در آینده نزدیک دانست.

او هم چنین بر اهمیت خلیج فارس و نقش ایرانیان در پاسداری از این ابراه و انتقال تجارت تا شرق دور تاکید کرد و افزود : در این مسیر تجاری، نقش مهم اقیانوس هند بعنوان پلی در تجارت از گذشته تا امروز بسیار زیاد است .

اکبر زاده با اشاره به اهمیت تجارت میان ایران و هند و رفت و آمد تجار هندی به بندرهای جنوبی ایران تصریح کرد : سکونت آنان در این شهرها با برپایی برخی بناهای خاص هندی در سواحل خلیج فارس همراه بوده است.

وی معبد هندوها را یادآور زندگی گروهی از هندوها در شهر بندرعباس و کاروانسرای هندوها در کرمان را نتیجه داد و ستد و تجارت میان دو کشور دانست و در ادامه به دیگر آثار هندی در سیستان و بلوچستان چون گودواره هند اشاره کرد.

شیام ساران دبیر وزارت خارجه هند در دولت قبلی آن کشور نیز در این مراسم با خوشامدگویی به حاضران، ضمن تحسین این نمایشگاه به پیوندهای تاریخی و دیرین دو کشور اشاره و اظهار امیدواری کرد تا این گونه رخدادهای فرهنگی میان دو کشور بیشتر برگزار شود.

نمایشگاه عکس از خلیج فارس تا اقیانوس هند به پیشنهاد داریوش اکبر زاده عضو هیأت علمی پژوهشکده زبان شناسی ، متون و کتیبه های پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری به مدت دو هفته در مرکز جهانی هند گشایش یافته است .

این نمایشگاه به میراث هند در سواحل خلیج فارس می پردازد و عکس اثاری چون معبد هندوها در بندرعباس، کاروانسرای هندوها در کرمان، گودواره سینگ در زاهدان و ...از عکس های به نمایش در آمده درآن است.

در مراسم افتتاح این نمایشگاه شیام ساران دبیر وزارت خارجه هند در دولت قبلی آن کشور ، رییس شورای توسعه هند و دهگاهی رایزن جمهوری اسلامی ایران حضور داشتند.

این نمایشگاه همچنین قرار است به همت رایزنی جمهوری اسلامی ایران در مرکز مطالعات ایران و هند در شهر بریلی برگزار شود .