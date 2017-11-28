هشتمین نمایشگاه صنایع هوایی و فضایی آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین نمایشگاه صنایع هوایی و فضایی ایران با حضور ٩ کشور جهان و شرکت های داخلی جمهوری اسلامی ایران، امروز سه شنبه در مرکز نمایش های هوایی آغاز به کار کرد.

در این نمایشگاه که از ٧ لغایت ١٠ آذرماه در محل دائمی نمایش های هوایی ایران پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود، شرکت های دانش بنیان بخش خصوصی در کنار شرکت ها و سازمان های وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان صنایع هوایی حضور دارند.

همچنین نمایندگانی از کشورهای روسیه، چین، ترکیه، کرواسی، اتریش، آلمان، تونس، هند و مالزی نیز در این نمایشگاه حضور دارند.

انواع پهپادها، هواپیماهای سبک، تجهیزات مهندسی و تعمیراتی، سامانه های اویونیکی و ارتباطی در کنار بیش از هزار محصول دانش بنیان در حوزه صنایع هوایی و دفاعی در این نمایشگاه به نمایش در آمده اند.