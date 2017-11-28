قدردانی استاندار و امام جمعه اهل سنت کرمانشاه از سپاه پاسداران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، هوشنگ بازوند استاندار و ماموستا ملا محمد محمدی امام جمعه اهل سنت کرمانشاه در نامههایی جداگانه به سردار سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از اقدامات امدادی و خدمت رسانی یگانهای مختلف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حضور بموقع آنان در منطقه قدردانی کردند.
متن نامه ها به این شرح است:
سردار سرتیپ پاسدار دکتر جعفری
فرمانده محترم کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
با سلام و احترام، بدینوسیله مراتب قدردانی خود را از حضور به موقع و صدور دستورات لازم توسط حضرتعالی جهت حمایت و امداد رسانی به حادثه دیدگان زلزله اخیر استان ابراز می نماییم.
امید آنکه تا بازگشت کامل آرامش به استان و بازسازی مناطق آسیب دیده، همچنان سایه حمایت بیدریغ و الطاف ویژه حضرتعالی شامل حال آسیب دیدگان استان کرمانشاه باشد.
بازوند
استاندار کرمانشاه
سردار نجیب و فرماندهی معزز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران
جناب سرلشکر جعفری (دام عزه العالی)
سلام علیکم
آنچه از وحدت سپاه و مردم در استان و بخصوص شهرستانهای مرزی از بدو تأسیس آن نهاد مردمی با خون تعهد گردید سالهاست با قوت و استحکام باقی و ان شاء الله باقی خواهد ماند. شایسته میدانم از حضور وسیع و اما بی ادعای فرماندهان، پاسداران، سربازان و نهادهای وابسته به آن فرماندهی پرتوان در منطقه زلزله زده استان کرمانشاه صمیمانه قدردانی نمایم.
جهان شاهد بود آنچه که اتحاد سپاه و مردم بود و از این همبستگی دشمنان به لرزه افتادند که از زلزلهای مهیب برایشان تکان دهنده تر بود.
امید است نظام مقدس و سپاه پرتوان و ملت ایران اسلامی پیوسته متحد و سرافراز باشند. بی شک لازم است از مدیریت وحدت محور فرماندهان سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان و قرارگاه منطقهای نجف اشرف و پاسداران مخلص استان تقدیر و دعای توفیق کرد.
در پناه خدا باشید
محمد محمدی
امام جمعه اهل سنت کرمانشاه
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