هیچ مانعی درافزایش همکاری های اقتصادی ایران و ارمنستان وجود ندارد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، سرژ سرکیسیان رئیس جمهور ارمنستان در دیدار با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان اظهار کرد: ضروری است با توجه به مناسبات دیرینه دو کشور روابط آینده را ترسیم کنم، یک بار دیگر، وقوع زلزله را به دولت و ملت بزرگ ایران تسلیت می گویم. مناسبات دو کشور ضروری است به طور مستمر توسعه یابد.

وی بر افزایش همکاری ها تاکید و درخصوص رفع آلودگی رودخانه ارس تصریح کرد: رودخانه ارس برای ما هم اهمیت دارد و تلاش خواهیم کرد که آلودگی آن رفع شود. همچنین طرفین درخصوص موضوعات منطقه ای تبادل نظر کنند.

سرکیسیان گفت: ما برای افزایش همکاری های اقتصادی هیچ مانعی نداریم و برای اقتدار جمهوری اسلامی ایران اهمیت ویژه ای قائل هستیم. از ادامه همکاری شرکت های ایرانی در ارمنستان استقبال می کنیم.

در ادامه دیدار هم ظریف ضمن ابلاغ سلام رئیس جمهور کشورمان گفت: از پیام جنابعالی به مناسبت وقوع زلزله تشکر می کنیم. آقای روحانی برای ارتباط با همسایگان اهمیت ویژه ای قائل است و ارمنستان همواره یک همسایه خوب برای ما بوده است.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری کمیسیون مشترک می تواند منجر به توسعه مناسبات اقتصادی دو کشورشود. رفع آلودگی رودخانه ارس برای ما اهمیت دارد.