«لانگ شوت» خواندنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشر کتابستان معرفت مجموعه‌ای از یازده نقد محمدرضا شهبازی، روزنامه‌نگار سینمایی را در قالب کتابی با عنوان «لانگ شوت» منتشر کرد.

وی در این کتاب به نقد طنازانه آثاری سینمایی چون زندگی با چشمان بستنه، بی‌خود و بی‌جهت، وقتی همه خوابیم، آسمان زرد کم عمق، طعم گیلاس، هامون، سوپراستار، فروشنده، پارک وی، یک تکه نان و کاغذ بی‌خط پرداخته است.

شهبازی تمامی این نقدها را با زبانی‌طنزآمیز و در قالب مشخصی شامل معرفی کوتاه داستان فیلم، چگونه آن فیلم را بسازیم، چگونه آن فیلم را ببینیم و لایه‌شناسی اثر روایت کرده است.

وی در مقدمه خود بر این کتاب که نشان از نوع نگاه او به آثار انتخابی برای نقد دارد می‌نویسد: «از اولین باری که به عنوان اهالی رسانه پایم به کاخ جشنواره فجر باز شد و فیلم‌ها را در کنار اهالی رسانه و هنرمندان و... دیدم مبهوت اعتماد به نفس کاذبی شدم که در بین آن‌ها قل‌قل می‌زد. و از بالای برج میلاد شره می‌کرد پایین. بعضی فیلم‌ها را بیست دقیقه هم نمی‌شد تحمل کرد اما خود اهالی سینما و برخی اهالی رسانه جوری قربان صدقه هم و فیلم‌هایشان می‌رفتند که شک می‌کردی نکند آنها فیلم دیگری را دیده‌اند و دارند درباره‌اش صحبت می‌کنند. سینمای ایران پر است از این فیلم‌ها و فیلمسازان و اهالی رسانه اگرچه محترم‌اند اما الزاما بر حق نیستند.»

شهبازی در بخش دیگری از مقدمه کتابش آورده است: اگر در ابتدا به این شک داشتم که به این فیلم‌ها و شاخصه‌های فرمی و محتوای‌شان باید به زبان طنز پرداخت، با خواندن نقدها بر این این آثار مطمئن شدم... جریانی که فیلمی مانند «کاغذ بی‌خط» را حلواحلوا می‌کند، می‌شود با زبانی جز طنز به خود آورد؟ هر چند من خیلی مطمئن نیستم طنز هم بتواند از عهده این کار سترک بر آید.

کتاب «لانگ شوت» در ۱۲۸ صفحه با قیمت ۱۰ هزار تومان روانه بازار کتاب شده است.