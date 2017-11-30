کارگاه آموزشی« مهارت های ارتباطی با کودکان » در شفت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر ، بعدازظهر پنج شنبه کارگاه آموزشی ویژه مادران با موضوع « مهارت های ارتباطی با کودکان» در راستای اجرای بخشنامه کنوانسیون حقوق کودکان در شهرستان شفت برگزار شد.

این کارگاه آموزشی به همت اداره کتابخانه های عمومی شفت با همکاری اداره بهزیستی این شهرستان برای مادران و بانوان عضو کتابخانه های شهرستان در کتابخانه شهید چمران شفت برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی کارشناس روانشناسی کودک اداره بهزیستی شفت با اشاره به نوع برخورد و چگونگی آموزش روابط اجتماعی و فردی به کودکان و فرزندان ، اظهار کرد: والدین باید محیطی امن در خانه برای کودکان و فرزندان خود ایجاد کنند تا در آنها سبب احساس آرامش شود.

یوسفی با بیان اینکه وجود کمی اضطراب و استرس در افراد طبیعی است ، افزود: استرس مدیریت نشده که تبدیل به اضطراب شود غیرطبیعی بوده که باید از سوی والدین و افراد پیگیری و دنبال شود.

وی با تأکید بر نوع برخورد اصولی و علمی و همچنین در نظر گرفتن مشوق های انگیزشی و تنبیه ای تأثیرگذار از سوی والدین ، خاطرنشان کرد: اینکه تنبیه ای درنظر گرفته شود که به واسطه آن خطری کودکان را تهدید و یا سبب ایجاد استرس و اضطراب در آنها شود نادرست است.

یوسفی در ادامه تصریح کرد: والدین برای آموزش بسیاری از موارد و چگونگی مقابله با ترس و اضطراب در کودکان از همانندسازی و یا نمایش و قرار دادن کودکان در آن محیط استفاده کنند تا نتیجه مطلوب تری بگیرند.