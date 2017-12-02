سنجش سلامت بیش از یک میلیون نوآموز

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن عظیم عراقی در نشست خبری امروز که در سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور برگزار شد گفت: امسال ۱میلیون و ۱۳۸ و ۷۰۲ نوآموز تحت غربالگری قرار گرفتند.

وی افزود: اگر به آمار سنجش سلامت سال گذشته، ۲۰۹ هزار کودک پنج ساله را اضافه کنیم، یک میلیون و ۳۴۰ نوآموز غربالگری شدند.

معاون تشخیص و پیشگیری سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور گفت: به منظور غربالگری در مهدهای کودک نیز امسال ۳۳۷ هزار و ۳۴۱ کودک سنجش شدند و ۳۷۵ هزار در نوبت هستند.

وی گفت: اگر کودکی در تست اولیه مشکوک به اختلالات باشد برای تست مجدد به مراکز تخصصیارجاع می شود.

عراقی بیان کرد: امسال ۱۲ تا ۱۳ آمار ارجاعی داشتیم که بیشترین علت آن در خصوص آمادگی تحصیلی بود و از ۷۹ هزار نفر تست هوش گرفتیم.

معاون تشخیص و پیشگیری سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور تصریح کرد: ارجاع بینایی برای ۳۵ هزار و ارجاع شنوایی برای ۱۴ هزار نفر انجام شد.

عظیم عراقی گفت: در سنجش مهدهای کودک هم ۴۰هزار ارجاعی داشتیم که ۱۹هزار و ۸۱۰ مورد مربوط به آمادگی تحصیلی بود.