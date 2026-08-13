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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۴

سینه‌زنی و تشییع نمادین تابوت امام رضا (ع) در شهر شاهدیه یزد

سینه‌زنی و تشییع نمادین تابوت امام رضا (ع) در شهر شاهدیه یزد

یزد - مراسم سینه‌زنی و تشییع نمادین تابوت امام رضا (ع) در مسجد و حسینیه امام حسن مجتبی (ع) شهر شاهدیه برگزار شد.

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کد مطلب 6915691

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