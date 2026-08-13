https://mehrnews.com/x3cNmz ۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۴ کد مطلب 6915691 استانها یزد استانها یزد ۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۴ سینهزنی و تشییع نمادین تابوت امام رضا (ع) در شهر شاهدیه یزد یزد - مراسم سینهزنی و تشییع نمادین تابوت امام رضا (ع) در مسجد و حسینیه امام حسن مجتبی (ع) شهر شاهدیه برگزار شد. دریافت 9 MB کد مطلب 6915691 کپی شد مطالب مرتبط حسینیه «توت» اردکان سفیر فرهنگی ایران در قلب یزد؛ چراغی که خاموش نشد اجتماع بزرگ هیئتهای عزاداری استان یزد در ایوان مقصوره مسجد گوهرشاد صداقت: مقاومت ملت ایران ریشه در مکتب امام حسین(ع) دارد آئین سنتی تعزیهخوانی روستای گردشگری مذهبی توت برچسبها یزد حرم امام رضا (ع) شهادت حضرت امام رضا(ع) حسینیه ایران
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