به گزارش خبرگزاری مهر، مجید فروتن ظهر پنج شنبه در نشست هم‌اندیشی با مدیران صداوسیمای مرکز همدان ضمن قدردانی از پوشش برنامه‌ها و فعالیت‌های اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از سوی این رسانه، اظهار کرد: ساختار اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی حوزه‌های گسترده‌ای از جمله فرهنگ، هنر، رسانه و فعالیت‌های قرآنی را در بر می‌گیرد و بخش قابل توجهی از برنامه‌ها و اقدامات این مجموعه نیازمند تولید محتوا و پیوست رسانه‌ای موثر است.

وی با تاکید بر لزوم حرکت به سمت تولیدات فرهنگی و هنری هدفمند افزود: باید با نگاهی علمی، محتوایی و برنامه‌محور، زمینه خروج حوزه فرهنگ و هنر از رکود و ایجاد پویایی، رشد و توسعه در این عرصه را فراهم کرد.

معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان دیده‌شدن آثار هنرمندان را یکی از عوامل موثر در تقویت انگیزه آنها دانست و گفت: هنرمند زمانی با انگیزه بیشتری به خلق اثر می‌پردازد که تولیدات او دیده و شنیده شود و امکان ارتباط با طیف گسترده‌تری از مخاطبان را داشته باشد.

فروتن ادامه داد: ظرفیت رسانه‌ای صداوسیما و گستره مخاطبان آن می‌تواند نقش موثری در معرفی هنرمندان، آثار فرهنگی و هنری و انعکاس فعالیت‌های این حوزه ایفا کند چراکه دامنه ارتباطی مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی در مقایسه با رسانه ملی محدودتر است.

وی همچنین بر ضرورت تولید برنامه‌های گفت‌وگومحور و چالشی در حوزه فرهنگ و هنر تاکید کرد و افزود: پرداختن به مسائل فرهنگی و هنری در قالب گفت‌وگوهای تخصصی، نقدهای سازنده و برنامه‌های تحلیلی، می‌تواند به پویایی و ارتقای این حوزه کمک کند.

فروتن معرفی کتاب‌های منتشرشده در استان و توجه بیشتر به نشریات تخصصی را از دیگر موضوعات قابل پیگیری در برنامه‌های رسانه‌ای عنوان کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود حفظ، ثبت و مستندسازی میراث فرهنگی و ادبی همدان را یک ضرورت دانست و گفت: بسیاری از فضاهای بومی، زبان‌ها و گویش‌های محلی در معرض فراموشی قرار دارند و ثبت و آرشیو این ظرفیت‌ها باید به اولویتی جدی در حوزه فرهنگ تبدیل شود.

معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان خاطرنشان کرد: در استان همدان هنوز چهره‌ها و افرادی حضور دارند که حامل بخش مهمی از فرهنگ شفاهی، زبان‌ها و گویش‌های بومی هستند و از دست رفتن این سرمایه‌ها بدون ثبت و آرشیو به معنای از دست رفتن بخشی از هویت فرهنگی استان خواهد بود.