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۱۱ آذر ۱۳۹۶، ۱۶:۰۰

در بازار آزاد تهران؛

نرخ دلار به ۴۱۳۵ تومان رسید/سکه یک میلیون و ۳۸۴ هزار تومان

نرخ دلار به ۴۱۳۵ تومان رسید/سکه یک میلیون و ۳۸۴ هزار تومان

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، قیمت سکه طرح جدید با ۱۵۰۰ تومان افزایش به یک میلیون و ۳۸۴ هزار و ۹۰۳ تومان رسید؛ ضمن اینکه دلار ۴۱۳۵ تومان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(شنبه) بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و ۳۸۴ هزار و ۹۰۳ تومان، طرح قدیم یک میلیون و ۲۲۷ هزار و ۹۰۶ تومان، نیم سکه ۶۸۴ هزار و ۹۵۲ تومان، ربع سکه ۳۸۶ هزار و ۹۷۳ تومان و سکه یک گرمی ۲۶۱ هزار و ۹۸۱ تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۸۰ دلار و ۴ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۳۰ هزار و ۱۲۴ تومان است.

هر دلار آمریکا ۴۱۳۵ تومان، یورو ۴۹۹۵ تومان، پوند ۵۶۶۰ تومان، درهم امارات ۱۱۳۹ تومان و لیر ترکیه ۱۰۷۰ تومان است.

کد مطلب 4160883

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