نرخ دلار به ۴۱۳۵ تومان رسید/سکه یک میلیون و ۳۸۴ هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(شنبه) بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و ۳۸۴ هزار و ۹۰۳ تومان، طرح قدیم یک میلیون و ۲۲۷ هزار و ۹۰۶ تومان، نیم سکه ۶۸۴ هزار و ۹۵۲ تومان، ربع سکه ۳۸۶ هزار و ۹۷۳ تومان و سکه یک گرمی ۲۶۱ هزار و ۹۸۱ تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۸۰ دلار و ۴ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۳۰ هزار و ۱۲۴ تومان است.

هر دلار آمریکا ۴۱۳۵ تومان، یورو ۴۹۹۵ تومان، پوند ۵۶۶۰ تومان، درهم امارات ۱۱۳۹ تومان و لیر ترکیه ۱۰۷۰ تومان است.