برنامه تشکلهای دانشجویی دانشگاه تهران در روز دانشجو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، مجید سرسنگی از برگزاری برنامه های متنوع دانشجویی به مناسبت روز ۱۶ آذر در این دانشگاه خبر داد و گفت: روز دانشجو یادآور استقلال طلبی، آزادی خواهی و دینداری دانشجویان فرهیخته ای است که برای مبارزه با استبداد و استکبار از جان خود مایه گذاشتند.

وی به حساسیت برنامه های این روز در دانشگاه تهران اشاره کرد و افزود: دانشگاه تهران به عنوان دانشگاهی که بیشترین و پر تعدادترین تشکل های دانشجویی را دارا است همواره در کانون توجه فعالیت های سیاسی دانشجویی بوده و همین امر نیز حساسیت برنامه های سیاسی این دانشگاه و خصوصا برنامه های روز ۱۶ آذر را افزایش می دهد.

معاون فرهنگی دانشگاه تهران تاکید کرد: به طور معمول تشکل های سیاسی این دانشگاه میزبان برجسته ترین چهره های علمی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور است و این نکته باعث می شود بسیاری از دانشجویان حتی از دیگر دانشگاه ها، برای مشارکت در برنامه های سیاسی تشکل های اسلامی دانشگاه تهران تمایل نشان دهند.

برگزاری ۲۰۰ برنامه سیاسی طی یک سال در دانشگاه تهران

سرسنگی با ارائه گزارشی از فعالیت های سیاسی دانشگاه تهران در طول سال، گفت: دانشگاه تهران در طول سال میزبان بالغ بر ۲۰۰ برنامه سیاسی است که توسط تشکل های اسلامی سازماندهی می شود.

وی اظهار داشت: همچنین در طول یک سال تحصیلی حدود ۳۰۰ نفر از شخصیت های برجسته سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان سخنران در این برنامه ها حضور پیدا می کنند.

معاون فرهنگی دانشگاه تهران تاکید کرد: این تعداد برنامه و سخنران نه تنها در سرجمع دانشگاه های کشور، بلکه در بین دیگر نهادهای فرهنگی و سیاسی کم سابقه است.

سرسنگی افزود: سال گذشته رئیس جمهور و دانشجویان دانشگاه تهران در فضایی دوستانه با هم به گفتگو پرداختند و یکی از بهترین برنامه ها از این دست را در تمام طول تاریخ برگزاری برنامه ۱۶ آذر، رقم زدند.

وی با تاکید بر اینکه امسال نیز برنامه های ۱۶ آذر با مشارکت گسترده دانشجویان این دانشگاه، در قالب تشکل های اسلامی برگزار خواهد شد، گفت: تمام تشکل های اسلامی این دانشگاه برنامه هایی را با رویکرد ۱۶ آذر برگزار می کنند.

جزئیات برنامه های روز دانشجو در دانشگاه تهران

معاون فرهنگی دانشگاه تهران گفت: بسیج دانشجویی این دانشگاه، برنامه ای را تحت عنوان بزرگداشت روز دانشجو در تالار شهید چمران پردیس دانشکده های فنی از ساعت ۱۳ تا ۱۷ برگزار می کند.

سرسنگی عنوان کرد: این برنامه با حضور احتمالی مهمانانی مانند حجت الاسلام قاسمیان، حجت الاسلام حامد کاشانی، آیت الله آملی لاریجانی، ‌ حسین رحیم پور ازغندی، عزت الله ضرغامی، دکتر صفار هرندی، ‌ علی لاریجانی برگزار می کند.

وی ادامه داد: انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه نیز برنامه ای را تحت عنوان بزرگداشت روز دانشجو از ساعت ۱۳ تا ۱۷ در محل تالار فردوسی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی با حضور احتمالی مهمانانی چون مسعود پزشکیان، احسان شریعتی، سوسن شریعتی، سارا شریعتی، طیب نیا، میرزایی نیکو، فرجی دانا، مولاوردی، مجید انصاری، سید یاسر خمینی، محمدعلی نجفی، رضا خاتمی، معصومه ابتکار و ظفرقندی برگزار می کند.

معاون فرهنگی دانشگاه تهران تاکید کرد: همچنین انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه نیز برنامه ای تحت عنوان سه قطره خون به مناسبت بزرگداشت روز دانشجو در تالار شهید دهشور پردیس علوم از ساعت ۱۳ تا ۱۷ با حضور مهمانی چون محمد باقر قالیباف، سعید جلیلی، علی اکبر ولایتی، سردار قاآنی، قشقاوی، سردار قاسم سلیمانی، سردار عزیز جعفری و دریابان شمخانی برگزار خواهد کرد.

سرسنگی اظهار داشت: جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران نیز در روز دوشنبه ۱۳آذر برنامه ای تحت عنوان مناظره دانشجویی با حضور دانشجویانی چون محمد کاظمی، حسین شاهمرادی، آرمان ذاکری، محمد رهبری، رضا نظری، علی جوادی و محسن جعفری از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۷ در تالار شهید رجب بیگی پردیس دانشکده های فنی برگزار می کند.

وی گفت: امسال با توجه به اینکه ۱۶ آذر در روز پنجشنبه است و روز چهارشنبه نیز تعطیل عمومی است، تمامی برنامه های روز دانشجوی دانشگاه تهران روز سه شنبه، ۱۴ آذر ماه برگزار خواهد شد.