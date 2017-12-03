مجلس از نگاه مثبت مدیریت جدید سایپا در تولید و کیفیت حمایت می کند

به گزارش بازرگانی مهر به نقل از سایپا، رامین نورقلی پور، معتقد است که اظهارات مدیرعامل جدید خودروسازی سایپا حاکی از نگاه مثبت مدیریت جدید گروه خودروسازی سایپا به جریان تولید و کیفیت است و قطعا چنین نگاهی مورد حمایت کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

وی گفت: با توجه به نگاه مدیرعامل جدید گروه خودروسازی سایپا به حوزه هایی چون حمایت از قطعه سازان و بهبود پرداخت مطالبات، ارتقای کیفیت تولید جدید و افزایش رضایت مشتریان از خدمات پس از فروش، اظهار داشت: اظهارات مدیرعامل جدید گروه خودروسازی در بدو ورود به این شرکت حاوی نکات بسیار خوبی در جهت ارتقاء تولید و توسعه در این شرکت بزرگ خودروسازی است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با توجه به نگاه مدیرعامل جدید گروه سایپا به حوزه خدمات پس از فروش، این دیدگاه را از نکات بسیار مهم و ضروری در صنعت خودرو عنوان کرد و گفت: هر چند صنعت خودرو کشور با مشکلات بسیاری دست به گریبان است اما بی شک توجه به حوزه خدمات پس از فروش از مواردی است که باید مورد اهتمام جدی شرکت های خودروسازی قرار گیرد.

وی با اشاره به رشد شاخص های کیفی خودروسازان و افزایش رضایتمندی مشتریان در حوزه خدمات پس از فروش، تاکید کرد : امید است گروه خودروسازی سایپا نیز با حضور مهندس جهرودی، در راستای ارتقای خدمات و کسب رضایت بیشتر مشتریان، حرکت های مثبتی را در آینده داشته باشد.

نورقلی پور همچنین با اشاره به نگاه حمایتی مدیرعامل جدید گروه خودروسازی سایپا در حوزه قطعه سازی، خاطر نشان کرد: نگاهی که امروز مدیرعامل جدید گروه سایپا به حوزه قطعه سازی کشور دارند قطعا دیدگاه بسیار مهم و قابل تاملی است چرا که این صنعت قطعه سازی نقش مهمی در صنعت خودرو کشور دارد و همانگونه که مدیرعامل سایپا در اظهاراتشان عنوان کردند باید مطالبات قطعه سازان ظرف مدت کوتاهی پرداخت شود و بی شک تحقق این نگاه می تواند به حرکت مثبت صنعت خودرو ایران کمک موثری را نماید.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس با تاکید بر نگاه حمایتی مجلس از مدیران شرکت های خودروسازی به منظور توسعه این صنعت در کشور اظهار داشت: هر چند محور اصلی حمایت مجلس از صنعت خودرو به خصوص مدیرعامل جدید سایپا عمدتا در حوزه قانون گذاری و نظارتی خواهد بود.

نورقلی پور افزود: امروز بهترین حمایت از صنعت خودرو، اجرای واقعی اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی واقعی در صنعت خودرو است چرا که در سایه خصوصی سازی کامل در صنعت خودرو است که می توان به اهداف اصلی در حوزه خودروسازی در کشور دست یافت.

وی با اشاره به اینکه توجه به صادرات، نسخه شفا بخش صنعت خودرو کشور است، اظهار داشت: به این موفقیت نمی توان دست یافت جزء اینکه صنعت خودرو ایران به طور کامل به بخش خصوصی واگذار شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: البته مجلس نیز می تواند در مسیر خصوصی و اجرای واقعی اصل ۴۴ قانون اساسی، صنعت خودرو را حمایت نماید بی تردید حرکت در این مسیر و دستیابی به این هدف با کمک مدیران شرکت های خودروسازی و همکاری وزارت صنعت و معدن بهتر فراهم خواهد شد.

وی تاکید کرد: مجلس آمادگی دارد تا در خدمت خودروسازان، دولت و همچنین مصرف کننده نهایی باشد هر چند تمامی این حمایت ها در جهت خدمت رسانی هر چه بیشتر به مردم کشور است.

نورقلی پور هر چند حمایت مجلس و دولت را از صنعت خودرو مهم ارزیابی کرد اما این جریان را به منزله ورود به جریان مدیریت در شرکت های خودروسازی دانست و افزود: معتقدم هر کجا مجلس و دولت ورود نموده در مواردی موجب ایجاد موانعی بر سر راه تولید شده است به همین جهت خصوصی سازی واقعی، اعطای قدرت به مدیران شرکت های خودروسازی است که با تصمیم گیری مستقل و سرمایه گذاری بر روی تحقیق و توسعه بهتر مدیریت نموده و بدون دخالت این بخش ها به فعالیت جدی تر و موفق تر در این صنعت ادامه دهند.

