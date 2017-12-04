اعتراض اهالی «سعدآباد» راه به جایی نبرد/ زندگی در جوار فاضلاب

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- الهام رئوفی فر: بیش از یک دهه است که تپه هزارپیچ گرگان که منطقه ای زیبا با تراکم درختان جنگلی است، به مکانی برای تخلیه فاضلاب فضولات انسانی و نخاله های ساختمانی تبدیل شده است.

این مساله طی سال های گذشته به دفعات مورد انتقاد خبرگزاری مهر قرار گرفت ولی علی رغم هشدارهای مختلف کارشناسان نسبت به عواق بهداشتی و محیط زیستی آن هیچ ترتیب اثری برای رفع مشکل این منطقه گردشگری داده نشده است.

بویی که در اطراف این تپه به دلیل تخلیه فاضلاب پیچیده هر شهروند یا مسافری را از این منطقه گردشگری دور می کند. حالا با تخلیه نخاله های ساختمانی کمتر درختان بلند قامت این منطقه خودنمایی می کنند؛ چیزی که بیشتر در این حوالی به چشم می آید کوه نخاله های ساختمانی است.

اما همه داستان این نیست. تخلیه فاضلاب زندگی اهالی روستای «سعدآباد» که در ۷۰۰ متری این فاجعه زیست محیطی ساکن هستند را تحت شعاع قرار داده؛ زیرا چرای دام در مجاورت این منطقه احشام را تلف کرده و امکان کشاورزی در این شرایط نامطلوب را به آنها نمی دهد.

به اعتقاد کارشناسان احتمال افزایش مشکلات بهداشتی با تخلیه فاضلاب در این منطقه زیاد است چراکه وقتی فاضلاب انسانی وارد پهنای آب های سطحی یا زیرزمینی شود مشکلات بهداشتی را به همراه خواهد داشت. ممکن است از همین آب تصفیه نشده برای آبیاری سبزیجات و کشاورزی استفاده شود به همین خاطر میوه و سبزیجاتی که به صورت مستقیم مصرف می شوند باعث تولید بیماری های مسری و عفونی خواهند شد.

حمید امیرخانی یکی از اهالی روستای سعدآباد به خبرنگار مهر می گوید: اکثر مردم روستای سعدآباد زمین کشاورزی دارند. با تخلیه نخاله و فاضلاب در سوگله، زمین‌های ما آلوده شده، حتی دام‌هایی که در این منطقه چرا می کنند به دلیل آلودگی منطقه گوشت و شیر شان هم آلوده می شود.

مردم روستا از بیماری پوستی و تنفسی رنج می برند

وی ادامه می دهد: در تابستان بیماری‌های پوستی و تنفسی ناشی از آلودگی محیط زیست در بین مردم شیوع بیشتری دارد. مسائل و مشکلات بهداشتی و زیست محیطی را بارها بارها به صورت مکتوب و حضوری با مسئولان مطرح کردیم ولی همه وعده داده‌اند و کار عملی صورت نگرفته است.

علی پورهادی یکی دیگر از اهالی روستای سعد آباد از وضعیت تخلیه فاضلاب اظهار نارضایتی کرده و خواستار رفع مشکل این منطقه شده است. وی می گوید: در نیمه اول سال به دلیل افزایش دمای هوا شدت این بو غیر قابل تحمل می شود. اجرای این پروژه بزرگ زیست محیطی در مرکز استان نیازمند همکاری تمامی سازمان های ذینفع است همچنین همکاری شهرداری و انجام تمهیدات لازم برای صدور مجوز باعث تسریع در روند پروژه می شود

وی از تعدد مشکلات گوارشی مردم این روستا خبر می دهد و می افزاید: عامل اصلی این مشکل، بوی نامطبوع ناشی از تخلیه فاضلاب فضولات انسانی است.

احسان محمدی که کارشناس بهداشت است از تبدیل شدن بخشی از سوگله به دریاچه فاضلاب، ابراز نارضایتی می کند. محمدی جدای از فاضلاب، نخاله ها را هم عامل بیماری سالک و مکانی برای تکثیر انواع حشرات موذی می داند. زیرا زائده های حاصل از عملیات ساختمانی که اغلب آن خاک و نخاله است محل امنی برای زندگی جوندگان موذی و حشراتی مانند پشه خاکی و سگ های ولگرد است که منبع بیماری ها به شمار می روند.

سرپرست گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی استان پاسخگو نبود

به دلیل اهمیت بهداشتی موضوع که با سلامت افراد روستای سعد آباد در ارتباط بود با سید محسن علویان سرپرست گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی استان مصاحبه ای ترتیب دادیم که علی رغم پیگیری تلفنی و حضوری و هماهنگی با روابط عمومی آن دستگاه، مسئول مربوطه از پاسخگویی ممانعت کرده و خواستار نامه نگاری اداری برای پاسخگویی به سوالات خبرنگار خبرگزاری مهر شد.

یکی از راه های رفع مشکل تخلیه فاضلاب در هزارپیچ، اجرایی شدن «طرح اگو» است. در این طرح لوله کشی فاضلاب به صورت زیرزمینی است که پس از آن به تسویه خانه هدایت می شود. چند سالی است که این طرح در مناطق مختلف شهر گرگان در حال اجراست اما به گفته شرکت آب و فضلاب استان به دلیل محدودیت های اعتباری در تمام شهر هنوز اجرایی نشده است.

مشکلات اعتباری مانع اجرای طرح اگو شده است

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان در گفتگو با خبرنگار مهر به مشکلات اعتباری برای روند اجرای طرح فاضلاب گرگان اشاره کرده و می گوید: این طرح به دلیل پاره ای از مشکلات اعتباری و اجرایی طبق برنامه زمانبندی مربوطه برای کل شهر به طور کامل اجرا نشده است.

محمد هادی رحمتی می افزاید: اجرای این پروژه بزرگ زیست محیطی در مرکز استان نیازمند همکاری تمامی سازمان های ذینفع است همچنین همکاری شهرداری و انجام تمهیدات لازم برای صدور مجوز باعث تسریع در روند پروژه می شود.

نخاله های ساختمانی در جنگل توسکستان تخلیه می شود

برای اطلاع از برنامه های شهرداری پیرامون موضوع تخلیه فاضلاب و نخاله های ساختمانی خبرگزاری مهر با علی اصغر یوسفی رئیس کمیسیون خدمات شهری، فضای سبز و زیست شهری تماس گرفت که علی رغم تماس های مکرر تلفنی، پاسخی از سوی این مسئول داده نشد بر همین اساس گفتگویی با سخنگوی شورای اسلامی شهر گرگان داشتیم که در آن حسین ربیعی تخلیه نخاله های ساختمانی در منطقه گردشگری سوگوله را رد کرده و از انتقال محل تخلیه نخاله به منطقه جنگلی توسکستان خبر می دهد.

وی در توضیح تخلیه فاضلاب در منطقه گرشگری سوگوله می گوید: مسئولیت تخلیه فاضلاب به عهده شرکت آب و فضلاب استان است و نباید در این مکان تخلیه شود زیرا از لحاظ مسائل زیست محیطی مشکل داشته و سبب نفوذ به آبهای سطحی می شود.

از آنجایی که سید مناف هاشمی که چندی است بر کرسی استانداری گلستان تکیه زده از تخلیه فاضلاب و نخاله های ساختمانی هزارپیچ بازدید کرده بود با رضا مروتی معاون عمرانی استانداری گلستان دراین باره گفتگو کردیم و وی از ادامه روند تخلیه فاضلاب در این منطقه خبر داد.

فاضلاب تا اجرایی شدن طرح اگو در هزارپیچ تخلیه می شود

مروتی اضافه کرد: نمی توان تخلیه فاضلاب را رها کرد زیرا تخلیه در مکانی متمرکز، بسیار بهتر است از اینکه این اتفاق از زمین های کشاورزی سر در بیاورد؛ بهترین حالت این است که در یک نقطه فاضلاب ها جمع آوری شده و یا یک تصفیه خانه جداگانه با حجم مقیاس کوچکتری ساخته شود و آنجا سپتاژ را تحویل بگیرند.

وی محدویت منابع اعتباری و درآمدی را عامل اجرایی نشدن طرح شبکه های فاضلابی گرگان می داند و می افزاید: باید مردم انشعابات را خریداری کنند تا منابع مالی را تامین کرده و شبکه های فاضلاب تکمیل شود.

ارائه خدمت به شهروندان در سراسر کشور همواره محور کار تمامی مسئولان بوده است، اما اینکه روند تخریب جنگل برای رفع مشکل تخلیه فاضلاب خانگی شهروندان ادامه یابد، راهکار مناسبی برای رفع این مشکل نیست.

مسئولان شهری و استانی سال هاست که اتخاذ سیاستی جدید برای انتقال تخلیه فاضلاب فضولات انسانی را پشت گوش انداخته اند و در صورت ادامه این روند، مشکلات محیط زیستی، بهداشتی چندی بعد به جز اهالی روستای سعد آباد گریبان شهروندان گرگانی را هم خواهد گرفت.

انتظار می رود دستگاه های متولی به جای ارائه وعده برای این فاجعه زیست محیطی تدابیری بیاندیشند تا تپه گردشگری که می تواند باعث رونق اقتصادی مردم گرگان باشد اکنون هزینه تعلل مسئولان را ندهد.