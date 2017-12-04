از حفظ فاصله ۷ امتیازی در صدر جدول تا مدعی شدن خونه به خونه

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: هفته شانزدهم لیگ دسته اول فوتبال کشور در حالی روز گذشته برگزار شد که تیم نفت مسجد سلیمان، صدرنشین این مسابقات در پرگل ترین دیدار روز مقابل تیم دوم جدول متوقف شد اما به لطف همین تساوی خانگی فاصله ۷ امتیازی این تیم با بادران حفظ شد.

نساجی دیگر تیم مدعی برای صعود به لیگ برتر که تا هفته پیش در رده دوم مسابقات قرار داشت این هفته هم در شیراز متوقف شد تا طی دو هفته با افتی سه پله‌ای در جدول مواجه شده و به رده پنجم برسد.

* خونه به خونه رسما مدعی شد

تیم فوتبال خونه به خونه بعد از به خدمت گرفتن جواد نکونام بعنوان سرمربی شرایطش به کلی دگرگون شد و رفته رفته توانست به بالای جدول برسد. نماینده شهر بابل در هفته شانزدهم موفق شد در یک بازی ۶ امتیازی اکسین البرز را با یک گل مغلوب و با ۲۸ امتیاز به رده چهارم جدول صعود کند تا با توجه به فاصله دو امتیازی این تیم با تیم دوم جدول رسما به صف مدعیان صعود به لیگ برتر بپیوندد. شاگردان نکونام این بازی را با تک گل کاپیتان خود مهدی خیری با برتری پشت سر گذاشتند.

* حساس ترین بازی، پرگل ترین بازی

در دیداری که می توان آن را حساس ترین بازی روز گذشته دانست، بر خلاف پیش بینی ها بیشترین تعداد گل رد و بدل شد تا این بازی با تبادل ۶ گل پرگل ترین بازی هفته هم باشد. این دیدار بین دو تیم اول و دوم جدول انجام شد و نفت مسجد سلیمان مقابل میهمانش بادران به تساوی ۳-۳ رسید تا موقعیت دو تیم در رده های اول و دوم جدول حفظ و همچنین فاصله ۷ امتیازی نفت با تیم دوم جدول هم کماکان حفظ شود.

* پرتکرارترین نتیجه

در هفته شانزدهم این رقابت‌ها ۴ بازی با نتیجه مشابه «۲ بر یک» به اتمام رسید تا این نتیجه پر تکرارترین نتیجه روز شانزدهم باشد. ملوان مقابل شهرداری ماهشهر، برق جدید شیراز مقابل گل گهر، شهرداری تبریز مقابل راه آهن و بالاخره ایرانجوان مقابل مس رفسنجان کارشان را با برتری ۲ بر یک به اتمام رساندند تا چهار بازی با این نتیجه تمام شده باشد. بعد از آن هم «صفر-صفر» با دو بار تکرار در بازی‌های فجر سپاسی مقابل نساجی و ماشین سازی مقابل صبای قم دومین نتیجه پر تکرار در روز شانزدهم بود.

* ادامه گلزنی های یک مدافع کناری

اتفاق نادر در این فصل گلزنی‌های پر تعداد یک مدافع کناری در تیمی است که جایگاه بالایی هم در جدول رده بندی ندارد. اویس کردجهان مدافع چپ تیم ایرانجوان بوشهر دیروز هم برای تیمش گلزنی کرد تا نهمین گل این فصلش را برای ایرانجوان زده باشد. کردجهان از فرشید پاداش بهترین گلزن این مسابقات تنها یک گل کمتر زده و در حالی که تیمش در رده دوازدهم جدول قرار دارد مدعی کسب عنوان آقای گلی این رقابت‌ها شده است. این بازیکن در حالی ۹ گل برای تیمش زده که ایرانجوان در مجموع ۱۷ گل در این مسابقات زده است. یعنی این بازیکن بیش از نیمی از گل‌های تیمش را یک نفری به ثمر رسانده است.

* گلزنان سنتی لیگ یک

در مسابقات هفته شانزدهم ۲۱ بار توپ از خط دروازه‌ها عبور کرد و به جز دو بازی سایر بازی‌ها گل داشت. ۲۱ گل دیروز توسط ۱۹ بازیکن زده شد. در این هفته وحید حیدریه برای ملوان و عباس عسگری برای نفت مسجد سلیمان دو بار گلزنی کردند تا تنها بازیکنانی باشند که در هفته شانزدهم بیش از یک گل زده‌اند.

در هفته شانزدهم داوران چهار بار به نشانه خطای پنالتی در سوت خود دمیدند که مهدی نظری بازیکن تیم فجر سپاسی تنها بازیکنی بود که پنالتی‌اش را از دست داد. سعید خردمند برای برق شیراز، اویس کردجهان برای ایرانجوان و عباس عسگری برای نفت مسجد سلیمان هم بازیکنانی بودند که پنالتی‌های شان را گل کردند.

در این هفته چند بازیکن هم که معمولا نام شان بین گلزنان لیگ یک به چشم می‌خورد باز هم برای تیم‌های خود گلزنی کردند که از جمله می‌توان به فرشید پاداش، وحید حیدریه، پوریا آریاکیا، احمد حیات منش، امیر میربزرگی، بهرام رشید فرخی و اویس کرد جهان اشاره کرد.