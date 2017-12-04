فرانک ریکارد: «مسی» خدای فوتبال است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرانک ریکارد، سرمربی پیشین تیم فوتبال بارسلونا که به تازگی برای ملاقات از کمپ تمرینی این باشگاه به کاتالونیا بازگشته، لیونل مسی و آندرس اینیستا را به عنوان دو بازیکنی که مستحق تمجید است، انتخاب کرده است.

ریکارد از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ سرمربی بارسا بود. در این مدت بارسا برای اولین بار به مسی بازی داد و همچنین این باشگاه موفق شد دومین قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا را به دست آورد.

ریکارد هلندی بعد از ملاقات از تمرینات بارسا گفت: من یکی از افراد خانواده بارسلونا هستم و خوشحالم که می‎توانم یکی از بازی‎های بارسلونا را ببینم. پسرم ۸ ساله است و رویایش این بود که یکی از بازی‌های بارسلونا را از نیوکمپ ببیند.

ریکارد در ادامه درباره مسی و اینیستا گفت: مسی خدای همه در فوتبال است و البته آندرس اینیستا هم شدیدا شایسته تمجید است. من از دور همه بازیکنان را زیر نظر دارم و بازی‌های آن‌ها را تماشا می‎کنم. همه این بازیکنان در کارشان عالی هستند و دوران بازی کردن فوق‎العاده‏ای خواهند داشت.