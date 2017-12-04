بی نظمی در مدیریت شهر ایلام شایسته مرکز استان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی روز دوشنبه در دیدار با اعضای شورای اسلامی شهر ایلام اظهار داشت: دستگاه های متعددی در مدیریت شهری نقش ایفا می کنند و برای انسجام بخشی در برنامه ها باید وحدت رویه میان دستگاه ها حاکم باشد تا شهروندان بتواند هرچه بهتر از منافع آن بهره مند شوند.

وی تاکید کرد: ساخت و ساز های غیرمجاز در شهر ایلام و گسترش حاشیه نشینی از مهم ترین نارسایی هایی است که در مرکز استان مشاهده می شود و متاسفانه در سال های گذشته آنگونه که باید با این مسائل برخورد نشده است.

استاندار ایلام با یادآوری اینکه خیابان های شهر ایلام هم اکنون از ترافیک سنگین رنج می برند، گفت: باید اعضای شورای ترافیک استان برای این مسئله چاره اندیشی کنند چراکه بخشی از وقت مردم در ترافیک هدر می رود.

سلیمانی دشتکی اضافه کرد: بخش زیادی از معضلات شهر ایلام از سالیان گذشته انباشته شده و نتوانسته ایم برای آن راه حل پیدا کنیم و امروز اگر بخواهیم در این زمینه جراحی انجام دهیم، نارضایتی هایی را نیز به دنبال خواهد داشت.

وی گفت: مسئله کشتار غیرمجاز دام نیز بر مسائل استان و به ویژه شهر ایلام افزوده و باید موضوع تامین گوشت از سوی مردم در این مراکز با فرهنگ سازی برطرف شود.

استاندار ایلام ابراز امیدواری کرد در دوره جدید شورای شهر ایلام با پرهیز از مسائل حاشیه ای گام های مثبتی برای حل معضلات شهر و خواسته های مردم برداشته شود.