زبان فارسی، زبان ارتباطی کردها در طول تاریخ بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، اولین نشست بزم اندیشه با عنوان همایش شاعران کردزبان فارسی سرا ظهر امروز به همت اداره کل آموزش و پرورش کردستان در سنندج برگزار شد.
رشید قربانی، مدیرکل آموزش و پرورش کردستان در این ابتدای این نشست با تبریک هفته وحدت و ولادت پیامبر اسلام (ص) گفت: این اولین نشست از سلسه نشست های سراسری بزم اندیشه است که از سوی معاون فرهنگی مطرح شده است و در استان کردستان برگزار می شود.
وی افزود: نزدیک به چند ماه است که برای این همایش فراخوان داده شده است تا همه فرهنگیان استان در آن حضور داشته باشند و طبق فرموده مقام معظم رهبری کردستان استانی فرهنگی است و کلید واژه فرهنگ در مناطق کردنشین هم شعر و شاعری است.
مدیرکل آموزش و پرورش کردستان در ادامه گفت: ما در ایران زبان مشترک فارسی را داریم که در کردستان از دیرباز ریشه داشته و کتب سعدی و علمای فارسی گوی در مساجد و مدارس دینی تدیرس می شده است و حتی تا همین ۵۰ سال پیش در کردستان عراق زبان اداری زبان فارسی بود.
قربانی با اشاره به شعرای کرد در طول تاریخ گفت: تقریبا هیچ شاعر نامی کردی وجود ندارد که به زبان فارسی مسلط نبوده باشد، مستوره اردلان که ۹۰ درصد شعرهایش فارسی بوده و نالی و محوی و مولوی و دیگران هم که ادبیان مطرح زبان کردی هستند به فارسی هم شعر سرودند.
وی گفت: این پیوند و بستر تاریخی زبان فارسی در کردستان بهترین مجال را ایجاد کرده است تا بتوانیم در تحقیق و پژوهشهای بینا زبانی بسیاری بپرادزیم که باعث غنای بیشتر فرهنگ ایران زمین خواهد شد.
در ادامه همایش تنی چند از ادیبان و شاعران کرد شعرهای خویش را برای حاضرین در این همایش قرائت کردند.
شایان ذکر است که همایش شاعران کردزبان فارسی سرا در آمفی تئاتر باشگاه فرهنگیان شهر سنندج و با حضور ادبیان کرد برگزار شد.
نظر شما