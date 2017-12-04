وزیر ارشاد بودم پای صحبت ناشرین می نشستم

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید قره داغی مدیرعامل انتشارات سوره مهر با حضور در برنامه تلویزیونی شابک ضمن ابراز امیدواری در خصوص اوضاع نشر گفت: اوضاع نشر رو به بهبود است و مردم اقبال خوبی به کتاب دارند خصوصا به حوزه ادبیات انقلاب و دفاع مقدس توجه خوب و ستودنی دارند.

وی با اشاره به علاقه خود به کتاب و نویسندگی، افزود: از کودکی با کتاب مانوس بودم خصوصا در دوران راهنمایی و دبیرستان و از همان دوران علاقه ای خاص به نویسنده شدن داشتم اما نویسنده نشدم متاسفانه. اما به کار نشر که مستقیما در مورد کتاب است بسیار علاقمندم.

مدیرعامل انتشارات سوره مهر با اشاره به ضرورت ترویج فرهنگ کتابخوانی گفت: کتاب نخواندن مردم می تواند دلایل مختلفی داشته باشد و گاهی شرایط اجتماعی به این دلایل دامن می زند. متولیان فرهنگی ما می توانند به جای اینکه بگویند چرا مردم کتاب نمی خوانند برای ترویج فرهنگ کتابخوانی کار کنند.

قره داغی در پایان گفت: اگر وزیر ارشاد بودم اولین کارم این بود که پای صحبت های طیف متعددی از ناشرین بشینم و مشکلات شان را ببینم و بسنجم. شناخت درست و برنامه ریزی برای حل قدم به قدم آن ها می تواند کارگشا باشد.