به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پارک دو سون، سخنگوی وزارت امور خارجه کره جنوبی روز سه‌شنبه تأیید کرد که وانگ یی، وزیر امور خارجه چین از ۱۹ تا ۲۰ آگوست برای مذاکرات رسمی به کره جنوبی سفر خواهد کرد. این اولین سفر وانگ در حدود پنج سال گذشته است.

این دعوت که توسط چو هیون، وزیر امور خارجه کره جنوبی انجام شده، روز چهارشنبه مذاکراتی را در مورد روابط دوجانبه، وضعیت شبه جزیره کره و مسائل منطقه‌ای پوشش می دهد. یک شام رسمی برنامه‌ریزی شده است و طبق گزارش‌ها، دیدار با رئیس جمهور لی جائه میونگ در حال بررسی است.

این سخنگو خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود این دیدار فرصتی برای بررسی دستاوردهای احیای روابط کره جنوبی و چین پیش از اجلاس همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه در شنژن، استان گوانگدونگ در ماه نوامبر و آماده شدن برای مرحله بعدی و تبادلات سطح بالا باشد.