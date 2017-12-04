بهگزارش خبرگزاری مهر بهنقل از روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری سمنان، جعفر صفاخواه معاون صنایعدستی این استان گفت: «پس از پیگیریهای مستمر این ادارهکل، نخستین هنرآموزان رشتههای سفال و لعاب مشغول به تحصیل شدند.»
او افزود: «این دوره آموزشی مهارتی برای هنرجویان مقطع متوسطه شاخه کاردانش و بر اساس استانداردهای مصوب رشتههای مهارتی کاردانش با همکاری ادارهکل آموزش و پرورش استان در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ برگزار شده است.»
معاون صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری سمنان خاطرنشان کرد: «طراحی سنتی درجه یک، طراحی سنتی درجهدو، سفالگری درجهیک و دو از جمله واحدهای قابل تدریس در این رشته است.»
او ادامه داد: «با توجه به اهمیت جایگاه استان در حفظ و اشاعه و ارائه روشهای نوین هنرصنعت سفال و سرامیک در کشور، تدوین این رشته فنی مهارتی از مهمترین برنامههای معاونت صنایعدستی ادارهکل در سالهای اخیر بود که سرانجام به نتیجه رسید.»
صفاخواه تصریح کرد: «آموزش تعدادی از هنرآموزان و آشنایی بیشتر جامعه با این رشته صنایعدستی، زمینهساز ایجاد اشتغال پایدار و ترویج صنایعدستی در جامعه باشد.»
از ۲۹۵ رشته فعال صنایعدستی در ایران، ۵۲ رشته در استان سمنان در حال تولید و فعالیت است. همچنین سمنان از استانهای پیشرو و مطرح در زمینه تولید سفال و سرامیک در کشور است.
نظر شما