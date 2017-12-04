برگزیدگان همایش سوختگان وصل تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه پانزدهمین دوره همایش ادبی سوختگان وصل عصر امروز با حضور جمع زیادی از شاعران، نویسندگان در تالار فردوسی دانشگاه تهران برگزار شد.

در این مراسم حجت الاسلام کرمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران در سخنانی با اشاره به اثرگذاری این حرکت فرهنگی عنوان کرد این حرکت که با عنایت خداوند نصیب دفتر ادبیات نهاد شده است از نعمت هایی است که برای پاسداشت حریم ولایت و شهدای این راه شکل گرفته است و باید آن را ارج نهاد.

در بخش دیگری از این مراسم سعید حدادیان دبیر همایش عنوان کرد: همایش سوختگان وصل با عنوان کبوتران حرم در این دوره سعی کرد تا همسفره شهدای مسیر زیارت حرم سیدالشهدا(ع) باشد. ما در این همایش همواره بنا داشتیم تا موضوعاتی بکر و دست نخورده را برای معرفی انتخاب کنیم و امسال نیز یادکرد این شهدای مظلوم با همین کارکرد صورت گرفت.

به گفته حدادیان این همایش ادبی در دوره جاری ۳۵۰ اثر در بخش شعر و ۱۵۰ اثر در بخش داستان را دریافت کرد که در نهایت ۱۸ اثر در بخش شعر تجلیل و در بخش داستان نیز در کنار اعلام نفرات اول تا سوم ۹ نفر نیز تقدیر خواهند شد.

بخش بعدی این مراسم شعرخوانی برگزیدگان و برخی شاعران بود و در کنار آن از سه خانواده از شهدای حادثه تروریستی حله نیز تجلیل شد.

در این مراسم و با آرای هیات داوران برگزیدگان بخش شعر به این ترتیب معرفی شدند:

ابوالفضل عصمت پرست از خراسان رضوی

ندا نوروزی از تهران

مجتبی صفدری از گیلان

علی شکاری از تهران

امیر سلیمانی از زنجان

رضا نیکوکار از گیلان

رضا یزدانی از قم

سجاد سعیدنژاد از کهکیلویه و بویراحمد

فائزه زرافشان از یزد

حسین شهریاری از سمنان

علی اصغر شیری و محسن کاویانی از قم

امیر رسولی از زنجان

وحید احمدی و عزت الله عابدی از تهران

محمدحسین انصاری نژاد و سیدمحمد مهدی شفیعی از خوزستان.

در بخش داستان نیز نفرات اول تا سوم به این شرح معرفی شدند:

معصومه کرمی از همدان، مجتبی صفدری از گیلان و سیدمحمدرضا خوشرو از قم.