به گزارش خبرنگار مهر، به تازگی چهار نمایشنامه سیاه‌بازی از داود فتحعلی‌بیگی با نام‌های «تخت و خنجر»، «رام کردن زن سرکش»، «مبارک و خاتون پرده‌نشین» و «انسانم آرزوست» از سوی بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه منتشر شده که پیش‌تر به کارگردانی داود فتحعلی‌بیگی به روی صحنه رفته بودند.

این چهار اثر قرار است روز یکشنبه ۱۹ آذر رونمایی شوند. مراسم در ساعت ۱۷.۳۰ در تالار محراب و با حضور اهالی تئاتر (نمایشنامه‌نویسان، بازیگران و...) برگزار خواهد شد و در آن، محمد رحمانیان و محمد چرمشیر درباره سیاه‌بازی و فعالیت‌های نمایشی داود فتحعلی‌بیگی صحبت خواهند کرد. تالار محراب در خیابان ولیعصر، تقاطع خیابان امام خمینی واقع است.

داود فتحعلی‌بیگی (متولد ۱۳۲۹) فارغ‌التحصیل رشته تئاتر از دانشکدة هنرهای زیبا و از پایه‌گذاران گروه نمایشی تماشاست. از وی علاوه بر اجراهای نمایشی تعزیه و سیاه‌بازی و… کتاب‌هایی هم در زمینة نمایش‌های سنتی ایرانی منتشر شده است؛ از جمله: دفتر تعزیه ۱و۲ (با همکاری هاشم فیاض)، دفتر تعزیه ۳ (با همکاری محمدحسین ناصربخت) و مشکین‌نامه (با همکاری مرشد ترابی).