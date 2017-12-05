درآمد اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران از سه دوره نمایشگاه کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با اعضای آن با موضوع ارائه گزارش عملکرد و پرسش و پاسخ، عصر روز دوشنبه ۱۳ آذر در محل این اتحادیه برگزار شد.

هومان حسن‌پور عضو هیات مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران که مسئولیت کمیته داخلی ناشران سی امین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران را بر عهده داشته است، در پاسخ به سوالات برخی از اعضا پیرامون درآمدهای این اتحادیه از مشارکت در برگزاری نمایشگاه یادشده، گفت: در خصوص نمایشگاه کتاب، یک نظام مالی مشخص وجود دارد که البته تحت کنترل اتحادیه نیست.

وی افزود: اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در سه سال اخیر، وجوه مربوط به اجاره بهای غرفه‌ها را دریافت کرده که هر سال یک حساب جاری جدید برای وصول این مبالغ ایجاد شده و این حساب، از حساب خزانه اتحادیه، جداست.

مدیر کمیته داخلی ناشران سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با بیان اینکه وضعیت وصول و هزینه کرد این مبالغ کاملاً شفاف و مشخص است، تاکید کرد: مطابق قوانین جاری مربوط به امور مالی، ما به محض اینکه این وجوه را از شرکت کنندگان در نمایشگاه دریافت می‌کنیم، کسورات قانونی آن را پرداخت می‌کنیم. بر این اساس در بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب تهران در مجموع دو میلیارد و ۸۸۳ میلیون تومان بابت اجاره غرفه‌ها از ناشران شرکت کننده دریافت شد که بیش از یک میلیارد تومان آن به پیمانکاران و حدود ۷۵۰ میلیون تومان آن هم به تشکل‌ها و انجمن‌ها پرداخت شد و مبلغی که به خود اتحادیه تعلق گرفت ۱۶۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده که با کسر مبلغ مربوط به ارزش افزوده این عدد به ۱۵۰ میلیون تومان تغییر می‌کند.

حسن‌پور اضافه کرد: از این مبلغ می‌بایست ۲۰ درصد به اتاق اصناف پرداخت می‌شد که طی نامه‌نگاری با اتاق مقرر شد این مبلغ صرف هزینه‌های ساختمان اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران شود.

این عضو هیات مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران افزود: در بیست و نهمین دوره نمایشگاه کتاب تهران هم مبلغ دو میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان بابت اجاره بها از غرفه داران دریافت شد که حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به پیمانکاران و یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان به تشکل‌ها و انجمن‌ها پرداخت شد. سهم اتحادیه نیز ۲۱۸ میلیون تومان بوده که با کسر مبلغ مربوط به ارزش افزوده این عدد به ۲۰۰ میلیون تومان تغییر می‌کند که البته از همین رقم هم باید ۲۰ درصد یعنی ۴۰ میلیون تومان به اتاق اصناف پرداخت شود.

مدیر کمیته داخلی ناشران سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در مورد درآمدهای اتحادیه از این دوره نمایشگاه هم گفت: در این دوره هم دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان دریافتی اجاره غرفه‌ها بود که یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان آن به پیمانکاران و ۷۰۰ میلیون تومان آن به تشکل‌ها و انجمن‌ها پرداخت شد و حق السهم اتحادیه هم ۲۱۸ میلیون تومان بود که با کسر مبلغ مربوط به ارزش افزوده این عدد به ۲۰۰ میلیون تومان تقلیل می‌یابد.

وی در مورد درآمدهای اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در سه سال مسئولیت هیئت مدیره فعلی هم ضمن بیان اینکه عمده این ارقام مربوط به حق عضویت و یا تمدید عضویت اعضاست و در واقع مبالغ ورودی است و نه درآمد، گفت: جمع مبلغ ورودی اتحادیه در سال ۹۳ حدود دو میلیارد تومان بود که یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان آن به هزینه‌های ساختمانی اختصاص یافت. موجودی فعلی حساب اتحادیه یعنی حساب خزانه ۴۵۸ میلیون تومان است که از این مبلغ هم باید ۲۰ درصد به اتاق اصناف پرداخت شود.

این عضو هیات مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران همچنین در خصوص مبلغی که برای کمک به زلزله‌زدگان غرب کشور از طریق اعضای این اتحادیه جمع آوری شده است، گفت: این مبلغ ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود که با اضافه شدن ۱۰ میلیون تومان که اتحادیه آن را از طریقی دیگر جذب کرد، این مبلغ به حدود ۲۸ میلیون تومان رسیده است.