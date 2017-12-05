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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۳۷

برادران فنونی‌زاده و فواد بابان مهمان این هفته «پنجره‌ها»

برادران فنونی‌زاده و فواد بابان مهمان این هفته «پنجره‌ها»

برنامه هفتگی «پنجره‌ها» این هفته میزبان برادران فنونی زاده و فواد بابان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید واشقانی در برنامه دوم «پنجره‌ها» گپ و گفتی صمیمی با مهدی و مرتضی فنونی زاده خواهد داشت.

برادران فنونی زاده جزو بازیکنان سابق فوتبال در تیم‌های استقلال و پرسپولیس همچنین تیم ملی ایران بودند. مهدی فنونی‌زاده به همراه تیم ملی ایران قهرمان بازی‌های آسیایی ۱۹۹۰ پکن و به همراه تیم استقلال تهران قهرمان جام باشگاه‌های آسیا ۱۹۹۱ و در سال ۱۹۹۳ به عنوان سومین فوتبالیست برتر آسیا انتخاب شد.

شهرت او بیشتر به دلیل زدن ۲ گل از فاصله بسیار دور به تیم ملی عربستان در مقدماتی جام جهانی ۱۹۹۴ است. مرتضی فنونی‌زاده نیز سابقه بازی در تیم‌های راه‌آهن، سرباز، شاهین تهران، پرسپولیس تهران و پورای تهران را دارد.

بخش بعدی «پنجره‌ها» گفتگوی سولماز اصغری که خود هفته گذشته مهمان برنامه بود با فواد بابان است. اصغری و بابان هر ۲ از گویندگان با سابقه خبر و همکاران قدیمی هستند که این هفته رو به روی یکدیگر می نشینند تا صحبت هایی راجع به سال‌های فعالیت خود داشته باشند.

«پنجره‌ها» به تهیه کنندگی سهیل سلیمانی و اجرای مجید واشقانی هر هفته جمعه ساعت ۱۰ تا ۱۲ از شبکه آموزش پخش می شود.

کد مطلب 4163739
زهرا منصوری

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