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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۰۰

نانواکناری در گفتگو با مهر مطرح کرد؛

همفکری رژیم صهیونیستی و آمریکا درباره آینده تکفیری‌ها ادامه دارد

همفکری رژیم صهیونیستی و آمریکا درباره آینده تکفیری‌ها ادامه دارد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با بیان اینکه همفکری رژیم صهیونیستی و آمریکا درباره آینده تکفیری‌هایی همچون داعش ادامه دارد، گفت: لیبی، ترکیه وافغانستان از نقاط خطر در آینده هستند.

ولی الله نانواکناری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نقاط تهدید آینده داعش پس از پایان سلطه نظامی آنها در عراق و سوریه اظهار داشت:  واقعیت این است که ریشه تفکرات تروریست هایی همچون داعش باقی است و  این ریشه را باید در سده های گذشته و حتی در قرون اولیه اسلامی و در دوران خوارج جستجو کرد.

وی با بیان اینکه این تفکرات انحرافی در دوران قاجار نیز با توطئه های دشمنان و در قالب تفکرات وهابیت و بهائیت در ایران و عربستان پر و بال گرفته، افزود: در ادامه این حرکت توطئه آمیز و در دودهه اخیر گروهک هایی نظیر طالبان، القاعده و داعش ایجاد شدند.

نانواکناری تصریح کرد: توطئه گروهک های تکفیری و تروریستی از قبیل داعش توسط آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی شکل گرفت و همچنان نیز دنبال خواهد شد؛ هر چند که در عرصه میدانی و در مناطقی مانند عراق و سوریه این توطئه از لحاظ نظامی پایان یافته باشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر اینکه پشتیبانان داعش بعد از این هم بیکار نخواهند نشست، یادآور شد: شاید غائله آفرینی های عربستان سعودی به نحوی قابل کنترل باشد، اما همفکری رژیم صهیونیستی و آمریکا درباره این قبیل گروهک های تکفیری و آینده آنها قطعاً ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه بدعت هایی مانند داعش حتماً دوباره جوانه خواهند زد، اظهار داشت: ممکن است این قبیل گروهک ها، نه به نام داعش بلکه به عنوان دیگری ایجاد شوند و با ترفندهای جدیدتر حرکت خواهند کرد.

نانواکناری تأکید کرد: در هر صورت خط مقدم اهداف آنها جمهوری اسلامی ایران است و در مرحله بعد هر نقطه ای در منطقه و جهان که متأثر از تفکر جهادی انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی باشد، هدف توطئه پشتیبانان داعش خواهد بود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر لزوم هوشیاری جمهوری اسلامی و ملت های منطقه در برابر خطرات آینده تکفیری ها و حامیان آنها گفت: لبنان، سوریه، عراق و یمن قطعاً باز هم در معرض تیر و ترکش های این تفکر خواهند بود و باید حتماً مجهز شوند.

وی افزود: لیبی، ترکیه و افغانستان نیز از دیگر مناطقی هستند که این قبیل گروهک ها می توانند مجدداً در این مناطق توطئه کنند که هوشیاری همگان را می طلبد.

کد مطلب 4163785

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