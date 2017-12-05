ضرورت تحصیل دانش آموزان با نیازهای ویژه در مدارس عادی

به گزارش خبرنگار مهر، مجید قدمی در همایش روز ملی جهانی معلولان که در حوزه هنری برگزار شد، گفت: تفاوت های فردی یک واقعیت است که تاثیر خود را در جامعه نیز می گذارد. اگر قرار است عدالت آموزشی را برقرار کنیم باید به تفاوت های فردی نیز توجه داشته باشیم.

وی با بیان اینکه باید زمینه دسترسی همه را به امکانات فراهم کنیم افزود: باید مواد آموزشی و فضای آموزشی متفاوت داشته باشیم. نیروی انسانی باید توانمند و به روز باشد و همچنین برای تدریس دانش آموزان با نیازهای ویژه عشق و علاقه داشته باشد.

قدمی تصریح کرد: یکی از رویکردهای اصلی ما عادی سازی است. باید دانش آموزان با نیازهای ویژه در مدارس عادی تحصیل کنند. نمی توانیم به شیوه گلخانه ای نسل آینده را تربیت کنیم.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی تصریح کرد: تعداد ۶۲ هزار دانش آموز با نیاز ویژه در مدارس عادی تحصیل می کنند و برای اجرای طرح تلفیقی برنامه های آموزشی معلمان رابط، مدارس پشتیبان نیز فراهم شده است.

وی بیان کرد: طی چهار سال بودجه سازمان آموزش و پرورش استثنایی از ۲۴ میلیارد تومان به ۹۶ میلیارد تومان افزایش یافته است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی ادامه داد: بیش از ۷.۵ میلیارد تومان برای خدمات حمایتی درمانی دانش آموزان نیز هزینه شده است.

وی با تاکید بر تحصیل دانش آموزان با نیازهای ویژه در مدارس عادی گفت: باید دانش آموزان با نیازهای ویژه ارتباط و تعامل را در مدرسه یاد گیرند تا در جامعه حضور داشته باشند، امسال در کنکور ۳۵۰ دانش آموز با نیاز ویژه پذیرفته شده اند.