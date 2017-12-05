واکنش اعضای شورای شهر تهران به گزارش معاون شهرسازی شهرداری

به گزارش خبرنگار مهر، سید رسول میرلوحی عضو شورای شهر روز سه شنبه در بیست و هفتمین جلسه شورا پس از ارائه گزارش معاون شهرسازی شهردار تهران گفت: با توجه به اجماع نظری که همه در تهران به آن رسیده اند، استدعا دارم روند کار حوزه شهرسازی تسریع شود.

وی با بیان اینکه آهنگ کار در معاونت شهرسازی باید جدی تر باشد، گفت: یاید زودتر طرح نوسازی بافت فرسوده در تهران به شورا ارائه شود.

محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی نیز گفت: انتظار از حجت این بود که مجموعه ای از سیاست های اصلی حوزه شهرسازی ارائه می شد.

وی گفت: مجموعه شورا و افرادی که در شهرسازی و معماری ماموریت دارند می خواهند بدانند این معاونت چه برنامه ای برای رویکردها دارد.

سالاری با بیان اینکه در سخنان حجت اصل مبحث شهرسازی ارائه نشد، گفت: انتظار می رفت معاون شهردار تهران با ارائه پاورپوینت مباحث را مطرح کنند.

وی با انتقاد از عدم ارایه راهکارها و رویکردهای معاونت شهرسازی عنوان کرد: شهرسازی به محل درآمدزایی تهران تبدیل شده و باید مشخص شود که اکنون معاونت چه برنامه ای در این خصوص دارد.

شهربانو امانی نیز با اشاره به برون سپاری فعالیت های شهرداری در حوزه شهرسازی گفت: در این خصوص باید گزارشی ارائه شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر از آب شرب برای ساخت و ساز استفاده می شود، گفت: به طور جدی باید از مصرف آب شرب در ساخت و ساز جلوگیری شود.



این عضو شورای شهر، کیفیت پایین مصالح و مشکل سازه را یکی دیگر از مشکلات این حوزه عنوان کرد.



امانی با اشاره به ضرورت اجرای مشوق های ساخت و ساز در بافت فرسوده گفت: باید برنامه مشخصی در این حوزه ارایه شود.



مرتضی الویری نیز افزود: تنها اقدام عملی حوزه شهرسازی دو بخشنامه ای بود که شهردار تهران صادر کرد. باید گفته شود این دو بخشنامه چه اقدام عملی را به دنبال داشته است.



وی گفت: انتظار طبیعی این است که ساخت و ساز در گسل‌های شناخته شده باید ممنوع شود.



الویری با بیان اینکه طرح جامع و تفصیلی شهر تهران باید بازنگری شود، تصریح کرد: باید مشخص شود که تا کنون چه اقدامی در این خصوص انجام شده است.



محمدجواد حق شناس گفت: این معاونت می تواند هویت یکپارچه را برای تهران به ارمغان آورد.

وی میزان اعتبار این معاونت را یکی از مشکلات آن عنوان کرد و گفت: این اعتبارات که تخصیص داده نشده، از مشکلات حوزه است.

حق شناس اهتمام جدی به بازنگری طرح جامع و تفصیلی، مشخص شدن حریم تهران، عدم نگاه درآمدزایی به صدور پروانه ها، تامین هزینه احیای بافت فرسوده را از جمله درخواست ها از حوزه شهرسازی عنوان کرد.

رسولی: امکان سازگاری یک عالم در جایگاه اجرایی ممکن است یا خیر

وی گفت: شما بیش از حد در این دستگاه اجرایی بخشی نگر هستید.

این عضو شورای شهر با بیان اینکه مخالف ادامه فروش تراکم هستیم، گفت: اما این رویکرد نباید موجب توقف ساخت و ساز شود.

وی از حجت خواست از ادبیات مدرسی خارج و به ادبیات اجرایی روی آورد.

مجید فراهانی نیز با تاکید بر اینکه ایجاد درآمد پایدار خواسته شورای پنجم است، گفت: امروز ۷۰ درصد درآمد شهر با فروش شهر است.

وی با بیان اینکه شهر موجود زنده است، گفت: بر اساس برنامه تنظیم شده از هشت منطقه تهران بازدید کرده و شاهد حجم زیادی از شکایات در حوزه شهرسازی بودم.

ناهید خداکرمی با بیان اینکه هزاران مجوز در فروردین تا مرداد صادر شده، گفت: اینها به سرعت در حال گودبرداری اند و رویکرد اخلاقی و اجتماعی در ساخت و سازها نداریم.

وی گفت: معاونت شهرسازی چه برنامه ای در ایجاد مسئولیت اجتماعی، ساخت و سازها دارد.

خداکرمی افزود: به برنامه انقلابی برای اصلاح مدیریت جهادی شهرسازی نیاز داریم.

افشین حبیب زاده عضو دیگر شورا گفت: هر کسی با تخصص و بدون تخصص می تواند در تهران ساخت و ساز کند و ادامه این روند از سوی شهروندان قابل پذیرش نیست.

وی گفت: در سیاست کلی نظام ابلاغی رهبری نیز به برخی امور اشاره شده است. اگر زلزله در کمین تهران است، چرا اجازه می دهیم افراد بدون تخصص ساخت و ساز کنند.

حسن خلیل آبادی عضو دیگر شورا نیز به واگذاری یک خانه تاریخی به بخشی از اداره معاونت شهرسازی تذکر داد.

وی با بیان اینکه این طرح ها به اسناد تبدیل و به کتابخانه می رود، خواستار بررسی این موضوع شد.

محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران نیز در این جلسه با اشاره به ترافیک ایجاد شده بر اثر ساخت مال ها در تهران، خواستار ایجاد پیوست ترافیکی مجتمع های تجاری کوروش، پالادیوم و ارگ شد.

در ادامه علی اعطا سخنگوی شورای شهر خطاب به معاون معماری و شهرسازی شهردار تهران گفت: نکته اول اینکه در شهرداری تهران معاونت های فنی عمرانی، معاونت خدمات شهری و معاونت فرهنگی با معاونت شهرسازی و معماری موازی کاری می کنند. لازم است در اصلاح ساختار شهرداری، این موضوع را مدنظر قرار دهید.

وی ادامه داد: نکته دوم اینکه بررسی هایی که انجام داده ام، نشان می دهد که بسیاری از طرح هایی که در معاونت شهرسازی و معماری تهیه می شود، در قفسه ها می ماند و خاک می خورد و مورد استفاده قرار نمی گیرد. لطفا نسبت به این موضوع توجه جدی داشته باشید.

به گفته وی، مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، بعضا برای شهرداری بار مالی سنگین ایجاد می کند. کسی باید به ما بگوید در قبال این مصوبات چه کار کنیم. در این رابطه توجه کنید که طبق ماده ۷ قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری، شهرداری ها ملزم به اجرای مصوبات شورایعالی هستند. بنابراین نیازی نیست یک شخص سومی به شهرداری بگوید مصوبه شورایعالی شهرسازی را اجرا کند یا خیر. مگر دولت در برابر مصوبات مجلس، در شرایطی که منابع مالی کافی وجود نداشته باشد، مخالفت می کند؟

اعطا اضافه کرد: در نهایت، نکته چهارم اینکه من فکر می کنم لازم است شورا و حوزه معاونت شهرسازی و معماری هماهنگی و گفتگوی بیشتری داشته باشند. مثلا در بحث بافت فرسوده، شهرداری به اتفاق دولت کارهایی را دارد انجام می دهد. شورا به اندازه کافی در جریان نیست. یا در بحث طرح تفصیلی ما در شورا کارگروه هایی از جامعه تخصصی تشکیل داده ایم که ببینیم اگر بازنگری لازم است، با چه رویکردی باید بازنگری کرد. اینها را می توان به اتفاق پیش برد تا در نهایت کار، بهتر به وفاق برسیم.