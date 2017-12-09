مالیات بر ارزش افزوده از سینما حذف شود/ پیگیری یک ماده قانونی

محمد هادی کریمی نویسنده و کارگردان سینما با اشاره به اینکه تولیدات سینمایی نیز مانند محصولات هنری دیگر باید مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده شوند به خبرنگار مهر گفت: سینما صنعتی است که محصولاتش به عنوان کالای تولید داخلی نیاز به حمایت دارد که یکی از آنها حذف مالیات بر ارزش افزوده است که بارها از سوی تولیدکنندگان سینمایی و به ویژه کسانی که در سینمای مستقل فیلم می‌سازند، مطرح شده است.

به گفته وی، فقدان معافیت مالیات بر ارزش افزوده برای تولیدات سینمایی باعث می شود تا بسیاری از فیلم ها با مشکلاتی در زمینه برگشت سرمایه مواجه شوند.

کارگردان فیلم «برف روی شیروانی داغ» توضیح داد: بارها به عنوان یک کارگردان و تهیه‌کننده مستقل سینما در برنامه های مختلف گفته ام که ارزش افزوده چیزی نیست که در حال حاضر صنعت سینمایی که در تولید و مهم تر از آن توزیع دچار مشکل است، بتواند آن را پرداخت کند.

کریمی یادآور شد: اتفاق خوبی که چند روز پیش رخ داد این بود که علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در مصاحبه تلویزیونی درباره مبحث ارزش افزوده گفت که مجلس مالیات بر ارزش افزوده را به صورت آزمایشی در سطح کشور انجام می داد و حالا باید قوانین جدیدی وضع شود تا این مساله مورد بررسی قرار گیرد که اخذ مالیات بر ارزش افزوده به صلاح است یا خیر. آقای لاریجانی در این مصاحبه تاکید کرده بود که تولیداتی مانند فرش و صنایع دستی نباید مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده باشند.

وی با تاکید بر اینکه وقتی رییس مجلس شورای اسلامی از فرش و صنایع دستی نام می‌برد از صنایعی نام برده است که تنها صنعت نیستند و نشانگر هنر و فرهنگ ایرانی هستند، بیان کرد: اگر این ۲ مورد که نشان دهنده صنعت، فرهنگ و هنر کشور است سینما نیز باید در این بخش قرار گیرد چرا که سینمای ایران هنر - صنعتی با وجهه جهانی است. مساله دیگر نیز این است که سینما در ایران هنوز به صنعتی شدن به مفهومی که مثلا در آمریکا وجود دارد، نرسیده است و همچنان بیشتر سابقه هنری دارد پس فردی که هر چند سال یک بار فیلمی را جلوی دوربین می برد برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هیچ تفاوتی با فردی که تولیدکننده فرش است و در بازاری که توزیع در آن مشکل است، ندارد.

این کارگردان سینما در پایان گفت: یقینا سازمان سینمایی و رییس آن نیز به دنبال حذف مالیات بر ارزش افزوده است، البته این مساله عزم همگانی فیلمسازان را می طلبد تا این قضیه را با هماهنگی سازمان سینمایی به صحن قانونگذاری برسانند چون سینما هم نیازمند این معافیت است و هم شایسته آن.