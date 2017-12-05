مشاهده یک جمعیت یوزپلنگ در ذخیرگاه زیستکره توران در روز جهانی یوز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان، عباسعلی دامنگیر ضمن ابراز خرسندی و تبریک روز جهانی یوزپلنگ افزود: در پایش نیرو های اجرایی پارک ملی توران (حوزه سرمحیط بانی دلبر) یک خانواده یوزپلنگ (یک مادر و دو توله) مستقیماتوسط محیط بانان سختکوش منطقه رویت و به تصویر کشیده شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان با اشاره به مشاهده مستقیم ۱۴مورد ازاین گونه نادر و در خطر انقراض توسط محیط بانان این استان گفت: در راستای اصل پنجاهم قانون اساسی که حفظ محیط زیست و زیستگاه های طبیعی حیات وحش وظیفه عمومی تلقی شده؛ ازهمه مردم ومسئولین درخواست می شود در حفاظت از زیستگاه ها و امنیت حضور این گونه با ارزش تلاش وکوشش داشته باشد.

عباسعلی دامنگیر ضمن بیان ویژگی ها و خصوصیات یوز پلنگ آسیایی افزود : این گونه جزء نادرترین‌ترین گربه‌ سانان جهان و ایران بوده که شدیدا در معرض خطر انقراض قراردارد و ایرانیان حافظان این گونه بسیار باارزش در کشور و جهان هستند. بر اساس آخرین نظرات کارشناسی، بهترین و اصلی ترین زیستگاه یوزپلنگ ایرانی ذخیره گاه زیستکره توران محسوب که مهمترین تهدیدات آن تخریب زیستگاه به لحاظ خشک سالی متوالی، دامداری عشایری با وجود سگ های گله، تلفات جاده ای، طرح های توسعه ای بی ضابطه و غیره می باشد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان یاد آور شد: در حال حاضرمهم ترین موضوع جهت حفاظت از این گونه نادر و سمبل محیط زیستی کشور واستان، ایجادامنیت مستمر وبهینه سازی زیستگاه اصلی این گونه و اجرای طرح های توسعه ای همراه با ملاحظات زیست محیطی درذخیرگاه زیست کره پارک ملی توران است.