لاریجانی میلاد پیامبر را به رؤسای مجالس کشورهای اسلامی تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به همتایان خود در کشورهای اسلامی و جمعی از شخصیت‌های مسلمان در کشورهای مختلف، میلاد پیامبر اکرم(ص) را تبریک گفت.

متن این پیام به شرح ذیل است:

«با کمال خرسندی صمیمانه‌ترین تبریکات و تهنیت‌های خود را به مناسبت فرارسیدن هفدهم ربیع الاول؛ سالروز ولادت با سعادت نبی مکرم اسلام، حضرت محمد(ص) به جنابعالی ابراز می‌نمایم.

اکنون در سایه موفقیت‌های اخیر منطقه در مقابله با تروریسم تکفیری، ضروری است فضای جامعه اسلامی با همدلی و وحدت، معطر و افراط گرایی، تفرقه و اختلاف در پیکره امت اسلامی زدوده شود تا آینده‌ای روشن و سرشار از سعادت و نیکبختی نویدبخش جهان گردد.

امید است در پرتو معارف اسلامی، شاهد تقویت و تحکیمِ همدلی و برادری میان امت بزرگ اسلامی بوده و با استعانت از قرآن کریم و سیره و سنت نبوی(ص) در همکاری همه جانبه میان کشورهای اسلامی و ارتقای مراودات پارلمانی بیش از پیش کوشا باشیم.

فرصت را مغتنم شمرده، موفقیت، بهروزی و سعادت جنابعالی، نمایندگان پارلمان، دولت و ملت شما را از خداوند متعال مسئلت می نمایم.

علی لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی»