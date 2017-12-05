ثبت رکوردجهانی حلقه هولاهوپ بانوان توسط دانش آموزان شهرتهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران, ۴۰۰ دانش آموز ورزشکار دختر در حضور شیما سادات مصطفوی پور دبیر هیات ورزشهای همگانی تهران، هادی رضایی مسئول کمیته ثبت رکورد استان و جمعی از مسئولین آموزش پرورش و مدرسه داور منطقه ۷ در ۱۲ دقیقه و ۱۲ ثانیه توانستند حلقه هولاهوپ زده و رکورد جهانی این رشته را در قسمت بانوان به نام ایران در کتاب گینس ثبت کنند .

درپایان این همایش از چندتن از بانوان رکورد دار ایران در رشته های روپایی،طنابزنی و حلقه هولاهوپ تجلیل شد. همچنین به قید قرعه به تعدادی از دانش آموزان حلقه هولاهوپ اهدا شد .

شایان ذکر است هفته گذشته هزار نفر از پسران دانش آموز استان تهران در ۱۰ دقیقه توانستند رکور جهانی آقایان این رشته را به نام خود در گینس ثبت کنند.