ثبت رکوردجهانی حلقه هولاهوپ بانوان توسط دانش آموزان شهرتهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران, ۴۰۰ دانش آموز ورزشکار دختر در حضور شیما سادات مصطفوی پور دبیر هیات ورزشهای همگانی تهران، هادی رضایی مسئول کمیته ثبت رکورد استان و جمعی از مسئولین آموزش پرورش و مدرسه داور منطقه ۷ در ۱۲ دقیقه و ۱۲ ثانیه توانستند حلقه هولاهوپ زده و رکورد جهانی این رشته را در قسمت بانوان به نام ایران در کتاب گینس ثبت کنند .
درپایان این همایش از چندتن از بانوان رکورد دار ایران در رشته های روپایی،طنابزنی و حلقه هولاهوپ تجلیل شد. همچنین به قید قرعه به تعدادی از دانش آموزان حلقه هولاهوپ اهدا شد .
شایان ذکر است هفته گذشته هزار نفر از پسران دانش آموز استان تهران در ۱۰ دقیقه توانستند رکور جهانی آقایان این رشته را به نام خود در گینس ثبت کنند.
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