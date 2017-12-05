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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۷:۱۴

ثبت رکوردجهانی حلقه هولاهوپ بانوان توسط دانش آموزان شهرتهران

ثبت رکوردجهانی حلقه هولاهوپ بانوان توسط دانش آموزان شهرتهران

رکورد جهانی حلقه هولاهوپ بانوان به همت هیات ورزشهای همگانی تهران با حضور مسئولین ورزشی استان در مدرسه دخترانه داور آموزش و پرورش منطقه ۷ به نام ایران ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران, ۴۰۰ دانش آموز ورزشکار دختر در حضور شیما سادات مصطفوی پور دبیر هیات ورزشهای همگانی تهران، هادی رضایی مسئول کمیته ثبت رکورد استان و جمعی از مسئولین آموزش پرورش و مدرسه داور منطقه ۷ در ۱۲ دقیقه و ۱۲ ثانیه توانستند حلقه هولاهوپ زده و رکورد جهانی این رشته را در قسمت بانوان به نام ایران در کتاب گینس ثبت کنند .

درپایان این همایش از چندتن از بانوان رکورد دار ایران در رشته های روپایی،طنابزنی و حلقه هولاهوپ تجلیل شد. همچنین به قید قرعه به تعدادی از دانش آموزان حلقه هولاهوپ اهدا شد .

شایان ذکر است هفته گذشته هزار نفر از پسران دانش آموز استان تهران در ۱۰ دقیقه توانستند رکور جهانی آقایان این رشته را به نام خود در گینس ثبت کنند.

کد مطلب 4164344

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