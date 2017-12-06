اشیای پرینتی مجهز به وای فای ساخته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، محققان دانشگاه واشنگتن روشی برای تولید اشیای پلاستیکی با پرینتر سه بعدی ابداع کرده اند تا اطلاعات را از طریق وای فای و بدون نیاز به باتری یا تجهیزات الکترونیک ارسال کنند.

آنها همچنین نشان دادند این روند را می توان با اشیای پلاستیکی و دریافت کننده های وای فای معمولی نیز انجام داد.

برای این منظور محققان از اشیای پلاستیکی پرینتی مانند چرخ دنده، سوییچ و غیره استفاده کردند تا حرکت را به آنتنی برای انتقال اطلاعات تبدیل کنند.

به عنوان مثال آنها یک دستگاه بادسنج ساختند و آن را به یک دنده متصل کردند. با چرخش دنده دندانه ها با آنتنی تماس یافتند که در شی تعبیه شده بود. سپس آنتن سیگنال وای فای را ارسال کرد.

می توان این سیگنال را در دریافت کننده وای فای رمزگذاری کرد. هرچقدر باد سریعتر بوزد دنده سریع تر می چرخد و سیگنال های وای فای سریع تر منتقل می شوند.

آنها همچنین دستگاهی برای سنجش سرعت آب ساختند.

علاوه بر آن محققان دو گجت؛ یک دکمه و یک دستگیره ساختند که می توان با کمک آن با دستگاه های هوشمند دیگر ارتباط برقرار کرد.

آنها همچنین چند شیء هوشمند مانند ظرف هوشمند مایع شوینده که دارای یک سرعت سنج مایعات است، ساختند که حجم ماده باقیمانده در ظرف را اندازه گیری می کند.