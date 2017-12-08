هماهنگی بالاریجانی برای بررسی طرح«سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی»

اللهیار ملکشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت طرح «تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» اظهار داشت: این طرح در چند جلسه قبل در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی قرار گرفت و در حال حاضر کلیاتش به تصویب رسیده است.

وی با بیان اینکه جزئیات طرح در دست بررسی است، گفت: کارگروه های تخصصی کمیسیون در حال بررسی جزئیات مواد این طرح هستند و در آینده نزدیک آن را به پایان می برند.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره علت تاخیر در نهایی کردن این طرح با وجود اعلام زمان های قبلی، تصریح کرد: طرح ها و لوایح بسیاری در دستور کار کمیسیون قضایی قرار دارد و درباره این طرح نیز با رئیس مجلس هماهنگی های لازم انجام شده تا هر چه زودتر در صحن بررسی شود.

ملکشاهی خاطرنشان کرد: این طرح تا پایان سال به صحن مجلس ارائه می شود تا در آنجا بررسی شود، مگر اینکه لایحه بودجه ۹۷ فرصت مطرح کردن آن را در صحن مجلس برای سال جاری ندهد.

وی افزود: نکته اصلی این طرح که در نهایت بین ۱۰ تا ۱۵ ماده خواهد داشت، این است که «سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» زیر نظر مستقیم رئیس قوه قضائیه ایجاد شود و در استان ها نیز یک واحد استانی متناظر داشته باشد تا تمام پرونده های جرایم اقتصادی از بخش های دیگر قوه قضائیه جمع آوری شده و منحصرا و بطور تخصصی در این سازمان که شعب قضایی کافی نیز خواهد داشت، بررسی شود.