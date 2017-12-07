به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، در چهارمین روز رزمایش بهداشت و درمان ارتش(طرح مردم یاری محمد رسول الله ) پزشکان و متخصصان قرارگاه پدافند هوایی خاتم انبیاء با حضور در روستای تاریخی ماخونیک به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم محروم این منطقه پرداختند.

منطقه ماخونیک متشکل از ۱۲ آبادی است که روستای ماخونیک بزرگترین آنها محسوب می ‌شود. این روستا شامل ماخونیک، کفاز، چاپنسر، توتک، سفال‌بند، سولابست، لجونگ (سفلی و علیا)، کلاته بلوچ، دامدامه و میش نو، خارستو و جلارو است.

یکی از عمده نشانه‌ های فرهنگی روستای ماخونیک مسکن است که در نوع خود جالب و قابل توجه است چرا که بافت مسکونی روستا در دامنهٔ تپه و خانه‌ ها به طور فشرده‌ به‌ هم و در گودی زمین ساخته شده ‌اند، کف خانه حدود یک متر از سطح زمین پایین ‌تر است و دارای یک درب کوتاه از تنه درختان است باید برای رفتن به داخل خانه دولا شده و به زحمت خود را داخل خانه کرد واغلب یکی دو پله درگاهی را به کف خانه متصل می ‌کنند.

رزمایش بزرگ بهداشت و امداد ارتش ( طرح مردم یاری محمد رسول الله ) از روز دوشنبه ۱۳ آذر به صورت همزمان از جنوب استان خراسان جنوبی آغاز شده و تا جمعه ۱۷ اذر ادامه پیدا می کند که در این مدت بیش از ۲۰۰ هزار نفر تحت پوشش خدمات بهداشتی و درمانی قرار خواهند گرفت.