  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۱۶ آذر ۱۳۹۶، ۲۲:۴۹

طی مراسمی در فرانسه؛

رونالدو فاتح توپ طلای ۲۰۱۷ شد/ مسی و نیمار پشت سر ستاره مادرید

رونالدو فاتح توپ طلای ۲۰۱۷ شد/ مسی و نیمار پشت سر ستاره مادرید

ستاره پرتغالی تیم فوتبال رئال مادرید توپ طلای سال ۲۰۱۷ را از آن خود کرد. این پنجمین توپ طلای رونالدو به حساب می آید که از این حیث وی را با مسی برابر خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اهدای توپ طلای سال ۲۰۱۷ پنجشنبه شب در فرانسه برگزار شد و همانطور که از قبل پیش بینی می شد کریستیانو رونالدو این جایزه را از آن خود کرد. لیونل مسی و نیمار که فصل گذشته در بارسلونا کنار یکدیگر بازی می کردند به ترتیب دوم و سوم شدند.

این برای پنجمین بار بود که توپ طلا به رونالدو رسید. بدین ترتیب وی با رکورد لیونل مسی برابر شد.

رونالدو فصل گذشته با رئال مادرید فاتح لالیگا، لیگ قهرمانان اروپا، سوپرکاپ اسپانیا و سوپر جام اروپا را فتح کرد و در لیگ قهرمانان اروپا نیز بهترین گلزن شد.

کد مطلب 4165652

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه