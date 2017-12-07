رونالدو فاتح توپ طلای ۲۰۱۷ شد/ مسی و نیمار پشت سر ستاره مادرید

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اهدای توپ طلای سال ۲۰۱۷ پنجشنبه شب در فرانسه برگزار شد و همانطور که از قبل پیش بینی می شد کریستیانو رونالدو این جایزه را از آن خود کرد. لیونل مسی و نیمار که فصل گذشته در بارسلونا کنار یکدیگر بازی می کردند به ترتیب دوم و سوم شدند.

این برای پنجمین بار بود که توپ طلا به رونالدو رسید. بدین ترتیب وی با رکورد لیونل مسی برابر شد.

رونالدو فصل گذشته با رئال مادرید فاتح لالیگا، لیگ قهرمانان اروپا، سوپرکاپ اسپانیا و سوپر جام اروپا را فتح کرد و در لیگ قهرمانان اروپا نیز بهترین گلزن شد.