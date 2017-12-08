«تا ۱۰ بشمار» به سکانس پایانی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری فیلم سینمایی «تا ۱۰ بشمار» به تهیه کنندگی فرید ولی زاده و کارگردانی سعادت بستام به سکانس های پایانی رسید.

فرید ولی زاده درباره روند تولید این فیلم عنوان کرد: روزهای آخر فیلمبرداری را با تیم سازنده پشت سر می گذاریم و در حال حاضر بجز چند پلان از سکانس آخر فیلم، نماهای عمومی و نماهای هلی شات این فیلم باقی مانده است که بخاطر راکورد نوری منتظر یک روز با هوای آفتابی هستیم ضمن اینکه گرفتن تصاویر هلی شات حتما باید با هماهنگی و مجوز رسمی از سوی ارگان های ذیربط باشد.

وی افزود: قصد دارم فیلم های «آینه شیطان» و «تا ده بشمار» را در گروه «هنر و تجربه» به نمایش بگذارم.

قصه فیلم روایتگر چند ساعت از زندگی زوجی است که وارد ماراتنی با استراحت ۱۰ شماره می شوند.

«تا ۱۰ بشمار» به نویسندگی کیانوش اسلامی اولین تجربه بلند سعادت بستام در مقام کارگردانی و محصول موسسه فوژان فیلم است.

منوچهر زنده دل، غزاله نظر، الناز باطنی، مانیا بابایی، بهرام حسینی، امیر نظر، میلاد اکبری، آرش یزدان بازیگران فیلم هستند.