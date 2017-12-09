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۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۹:۴۳

حریف عربستانی استقلال به دنبال جذب «عمر عبدالرحمان»

حریف عربستانی استقلال به دنبال جذب «عمر عبدالرحمان»

باشگاه الهلال عربستان مذاکراتی را برای جذب عمر عبدالرحمان ستاره اماراتی تیم العین انجام داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه الهلال عربستان به دنبال جذب یک هافبک بازیساز به جای «ادواردو» بازیکن برزیلی است. بر همین اساس، عربستانی ها مذاکرات جدی با عمر عبدالرحمان ستاره تیم العین امارات داشته اند و احتمال دارد این بازیکن، در نقل و انتقالات زمستانی و پیش از شروع لیگ قهرمانان آسیا راهی الهلال شود.

یک منبع آگاه در باشگاه الهلال به «یورو اسپورت» عربی جزئیات این مذاکره را افشا کرده است: «نواف العابد بازیکن الهلال رابطه بسیار صمیمی و دوستانه ای با عمر عبدالرحمان از زمانی که این دو بازیکن در تیم های پایه عربستان بازی می کردند، دارد و مذاکرات حضور عمر عبدالرحمان در الهلال هم از این طریق صورت گرفته است. این در حالی است که العین پیشنهادات زیادی را برای عمر دریافت کرده است. مسئولان العین تمایل دارند این بازیکن را به یک باشگاه اروپایی بدهند و یا خودشان او را حفظ کنند. به این ترتیب، امکان حضور عبدالرحمان در الهلال مگر به صورت قرضی و چند ماهه نیست.»

تیم فوتبال الهلال عربستان در لیگ قهرمانان آسیا با استقلال ایران، الریان قطر و برنده دیدار العین امارات - المالکی بحرین همگروه است. 

کد مطلب 4166329

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