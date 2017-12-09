رضا درویش در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط تیم سایپا، لیست ورود و خروج این تیم در نقل و انتقالات نیم فصل، احتمال جدایی محمدرضا اخباری و اشتباهات داوری در نیم فصل اول گفتگو کرد که مشروح آن در ذیل می آید:

* خبرگزاری مهر - نیم فصل اول با تمام فراز و نشیب‌هایش به اتمام رسید. آیا از عملکرد سایپا در این مدت راضی بوده اید؟

- رضا درویش: از روز اول لیگ بازی های خوبی انجام می دادیم ولی از هفته های چهارم و پنجم، مصدومیت بازیکنانمان شروع شد. خوشبختانه علی دایی در استفاده از بازیکنان جوان تبحر دارد و توانستیم بازی های در خور توجهی انجام بدهیم. ناخودآگاه اشتباهات داوری هم ۶ تا ۷ امتیاز از ما گرفت. اگر این اشتباهات نبود الان در رده دوم یا سوم جدول قرار داشتیم. امیدواریم در دور برگشت، این مسائل تمام شود.

* انتظارتان در نیم فصل دوم از تیم چیست؟ آیا به قهرمانی هم فکر می کنید؟

- با پتانسیلی که بازیکنان و تیم سایپا دارند، امیدوار به کسب سهمیه آسیایی هستیم.

* در فصل نقل و انتقالات چند تغییر در بحث بازیکن دارید؟

- هنوز آقای دایی چیزی در این ارتباط اعلام نکرده است. با این حال فکر می کنم دو تا سه بازیکن جدید به سایپا اضافه شوند.

* آیا محمدرضا اخباری از تیم سایپا جدا می شود؟ بحث معاوضه وی با مهرداد محمدی بازیکن سپاهان جدی است؟

- اخباری آنطور که از وی انتظار می رفت و خودش از خودش انتظار داشت، نبود. البته او دو، سه پیشنهاد از باشگاه های دیگر دارد ولی باید دید دایی چه می گوید. سرمربی تیم هنوز تصمیمی در اینباره نگرفته و نظری نداده است.

* چرا اخباری امسال افت زیادی داشته و حتی گاهی در لیست ۱۸ نفره سایپا هم قرار نگرفته است؟

- اخباری چند نوبت مصدوم شد. او در بازی قبل، از ناحیه کتف آسیب دید و از قبل هم مصدومیت هایی از ناحیه کشاله داشت.

* هنوز با دایی برای نقل و انتقالات جلسه نداشته اید؟

- خیر؛ احتمالا همین امروز و فردا نشستی خواهیم داشت.

* امکان حضور مهدی رحمتی در سایپا هست؟

- رحمتی دروازه بان بزرگی است ولی تا امروز بحثی برای جذب او نبوده است.

* آیا نام ایوب کلانتری و محمدحسین کنعانی زادگان بعد از جراحی رباط و مینیسک پا، از لیست سایپا خارج می شود؟

- خیر نیازی به این کار نیست. لیست سایپا چند جای خالی دارد و نیازی نیست نام بازیکنی را خط بزنیم.

* و صحبت پایانی؟

- همه در هیاهوی فوتبال و لیگ برتر هستند ولی تیم رالی اتومبیلرانی سایپا در بخش انفرادی و تیمی قهرمان شده است. تیم والیبال باشگاه هم در مرحله اول موفق شد با پنج پیروزی قهرمان شود. سایپا در همه زمینه ها بخصوص تیم های پایه فعالیت گسترده ای دارد. در تیم های پایه ۲۳ بازیکن فوتبال در تمام تیم های ملی داشته ایم که اینها کمتر دیده می شود.