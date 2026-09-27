به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری استان گلستان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد شهدای انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس اظهار کرد: امروز مسئولیت مدیران در شرایط عادی تعریف نمی‌شود و کشور با مجموعه‌ای از فشارهای اقتصادی، انرژی و محدودیت‌های ناشی از شرایط منطقه‌ای مواجه است.

وی با اشاره به حضور رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد افزود: حضور مقتدرانه رئیس‌جمهور و سخنان وی در این مجمع، فرصتی برای بیان مواضع جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی بود و این حضور بازتاب گسترده‌ای داشت.

استاندار گلستان ادامه داد: در چنین شرایطی، آنچه اهمیت دارد حفظ انسجام، افزایش تاب‌آوری و تداوم خدمت‌رسانی است و مدیران باید با درک شرایط کشور، مسائل مردم را با جدیت بیشتری دنبال کنند.

ضرورت آمادگی برای زمستان و مدیریت ناترازی انرژی

طهماسبی با اشاره به تجربه ناترازی انرژی در ماه‌های گذشته اظهار کرد: بیش از سه ماه است که نشست‌های هفتگی برای بررسی وضعیت ناترازی گاز در تهران و استان برگزار می‌شود و در ماه‌های گذشته نیز جلسات متعددی برای مدیریت ناترازی آب و برق و تأمین سوخت مورد نیاز بخش‌های مختلف برگزار شده است.

وی با اشاره به آسیب واردشده به تأسیسات گازی کشور در اسفندماه سال گذشته گفت: بخشی از ظرفیت‌های از دست‌رفته با تلاش مجموعه دولت و دستگاه‌های مسئول به مدار بازگشته و بخش دیگری نیز در حال پیگیری است.

استاندار گلستان تأکید کرد: شرایط انرژی نیازمند آمادگی قبلی است و نباید مدیریت بحران را به زمان وقوع محدودیت‌ها موکول کنیم؛ دستگاه‌های اجرایی و واحدهای تولیدی باید از هم‌اکنون برای سناریوهای مختلف آماده باشند.

طهماسبی از دستگاه‌های مرتبط خواست موضوع تأمین سوخت جایگزین را با جدیت دنبال کنند و افزود: صنایع، واحدهای تبدیلی، گلخانه‌ها، مرغداری‌ها، دامداری‌ها و واحدهای وابسته به بخش کشاورزی باید از هم‌اکنون سوخت جایگزین مورد نیاز خود را تأمین کنند تا در صورت بروز محدودیت در گاز یا برق، فعالیت آنها دچار اختلال جدی نشود.

وی خاطرنشان کرد: شرکت شهرک‌های صنعتی و دستگاه‌های متولی باید بر آماده‌سازی سوخت جایگزین واحدها نظارت داشته باشند و این ذخایر در شرایط ضروری مورد استفاده قرار گیرد.

لزوم اطلاع‌رسانی دقیق از اقدامات دستگاه‌ها

استاندار گلستان بخش دیگری از سخنان خود را به موضوع اطلاع‌رسانی عملکرد دستگاه‌های اجرایی اختصاص داد و گفت: مردم باید در جریان اقداماتی که برای تأمین نیازهای آنان انجام می‌شود قرار بگیرند و روابط عمومی دستگاه‌ها نباید صرفاً به فعالیت‌های اداری محدود شوند.

وی خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: روابط عمومی‌ها را از حالت انفعال خارج کنید و اقدامات و عملکرد دستگاه خود را برای مردم تبیین کنید؛ هم مدیران و هم روابط عمومی‌ها باید در رسانه‌ها و فضای مجازی حضور فعال داشته باشند.

طهماسبی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین کالاهای اساسی و مدیریت بازار افزود: سرکشی مدیران به بازار، انبارها و واحدهای مختلف با هدف دستیابی به اطلاعات دقیق و میدانی انجام می‌شود تا در زمان بروز بحران، تصمیم‌ها بر مبنای اطلاعات ناقص یا غیرواقعی اتخاذ نشود.

وی ادامه داد: مدیران باید مسائل حوزه کاری خود را به صورت میدانی دنبال کنند و از نزدیک در جریان وضعیت بازار، تولید، تأمین کالا و نیازهای مردم باشند.

توسعه گلستان در شرایط دشوار متوقف نشده است

استاندار گلستان با اشاره به عملکرد استان در هفته دولت گفت: در هفته دولت امسال دو هزار و ۱۶۹ پروژه عمرانی، اقتصادی، سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی با اعتباری بیش از ۵۲ هزار میلیارد تومان در استان افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد.

طهماسبی افزود: اجرای این حجم از پروژه‌ها در شرایطی انجام شده که کشور با محدودیت‌های مختلف مواجه است و این موضوع نشان می‌دهد روند توسعه و خدمت‌رسانی در استان متوقف نشده است.

وی بر ضرورت انعکاس این اقدامات برای مردم تأکید کرد و گفت: فرمانداران، بخشداران، شهرداران، دهیاران و مدیران دستگاه‌های اجرایی باید اقدامات انجام‌شده در حوزه مسئولیت خود را به شکل مناسب برای مردم بیان کنند.

استاندار گلستان ادامه داد: امروز تقریباً در هر خانواده‌ای یک مسیر ارتباطی در فضای مجازی وجود دارد و باید از این ظرفیت برای اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف استفاده شود.

صرفه‌جویی از امروز، آمادگی برای روزهای سرد

طهماسبی با اشاره به مصرف گاز در استان اظهار کرد: در اوج مصرف زمستان، مصرف گاز گلستان به حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیون مترمکعب در روز می‌رسد که بخش قابل توجهی از آن مربوط به نیروگاه علی‌آباد و بخش‌های صنعتی و خانگی است.

وی افزود: اگر هر بخش حتی به اندازه یک درجه در مصرف انرژی صرفه‌جویی کند، مجموع این صرفه‌جویی می‌تواند در مدیریت مصرف استان اثرگذار باشد؛ بنابراین مدیریت مصرف نباید تنها وظیفه یک دستگاه تلقی شود و همه مجموعه‌ها باید در این زمینه همکاری کنند.

استاندار گلستان تأکید کرد: موضوع صرفه‌جویی و مدیریت مصرف باید از طریق رسانه ملی، شبکه‌های اجتماعی، روابط عمومی دستگاه‌ها و دیگر ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی برای مردم تبیین شود.

تأمین کالاهای اساسی در اولویت است

طهماسبی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: تأمین کالاهای اساسی مردم باید همچنان در اولویت دستگاه‌های اجرایی باشد و نظارت بر روند تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع کالاها به شکل مستمر انجام شود.

وی افزود: حضور مدیران در بازار و انبارها برای آن است که وضعیت واقعی کالاها و نیازهای مردم به صورت میدانی رصد شود و در صورت ایجاد مشکل، پیش از تبدیل شدن آن به بحران برای رفع آن اقدام شود.

همه مدیران در برگزاری کنگره ۴ هزار شهید مسئولیت دارند

استاندار گلستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری دومین کنگره چهار هزار شهید استان گفت: این رویداد متعلق به یک دستگاه یا مجموعه خاص نیست و همه مدیران استان در برگزاری آن مسئولیت دارند.

وی افزود: فرمانداران در شهرستان‌ها ریاست کنگره چهار هزار شهید را برعهده دارند و فرماندهان سپاه شهرستان‌ها نیز دبیران این کنگره هستند؛ بنابراین همه دستگاه‌های اجرایی باید در برگزاری برنامه‌ها و فعالیت‌های مرتبط مشارکت داشته باشند.

طهماسبی بر حضور مدیران در برنامه‌های مرتبط با کنگره و برنامه‌های بزرگداشت شهدا تأکید کرد و گفت: همه دستگاه‌ها باید بخشی از مسئولیت خود را در این رویداد ملی استان برعهده بگیرند.

تقدیر از درخشش ورزشکاران گلستانی در رقابت‌های آسیایی

وی همچنین با اشاره به موفقیت ورزشکاران گلستانی در رقابت‌های آسیایی از عملکرد آنان تقدیر کرد و گفت: ۳۵ ورزشکار گلستانی در ترکیب تیم‌های ملی رشته‌های مختلف در این رقابت‌ها حضور داشتند و موفق به کسب مدال شدند.

استاندار گلستان افزود: در رشته ژیمناستیک، الفتی مدال نقره کسب کرد و در کاراته نیز زینب‌السادات حسینی به مدال نقره رسید؛ ورزشکاران گلستانی در رشته کبدی نیز در بخش مردان و زنان موفق به کسب مدال شدند.

طهماسبی ادامه داد: در بسکتبال نیز ورزشکاران گلستانی در ترکیب تیم ملی حضور داشتند و مدال برنز کسب کردند که این موفقیت‌ها نشان‌دهنده ظرفیت بالای جوانان استان در عرصه ورزش است.

وی با اشاره به جایگاه گلستان در رشته کبدی گفت: گلستان یکی از قطب‌های این رشته در کشور است و باید از ظرفیت جوانان و ورزشکاران استان حمایت بیشتری شود.

استاندار گلستان بر ضرورت حفظ انسجام میان دستگاه‌های اجرایی و افزایش آمادگی برای مدیریت شرایط پیش‌رو تأکید کرد و گفت: عبور از مشکلات موجود نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها، مسئولیت‌پذیری مدیران، مدیریت مصرف و استمرار خدمت‌رسانی به مردم است.