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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۱

ادامه رصد لیگ برتر فوتسال توسط کادر فنی تیم ملی

ادامه رصد لیگ برتر فوتسال توسط کادر فنی تیم ملی

کادر فنی تیم ملی فوتسال ایران در ادامه برنامه مستمر خود برای زیر نظر گرفتن عملکرد بازیکنان لیگ برتر سه دیدار از مسابقات هفته هفتم را از نزدیک تماشا خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، با هماهنگی صورت‌گرفته میان کمیته فوتسال و سازمان لیگ فوتسال اعضای کادر فنی تیم ملی روز جمعه ۱۰ مهرماه در سه شهر مختلف مسابقات هفته هفتم لیگ برتر را زیر نظر خواهند گرفت.

بر این اساس وحید شمسایی سرمربی تیم ملی به همراه محمد طاهری و حمید مشیری برای تماشای دیدار فولاد هرمزگان و گهرزمین سیرجان راهی هرمزگان خواهند شد.

همچنین محمود خوراکچی برای تماشای دیدار پالایش نفت شازند و پالایش نفت بندرعباس در شازند حضور خواهد داشت و کاظم صادقی نیز در ساوه، شهرآورد این شهر میان سن‌ایچ و شهرداری ساوه را از نزدیک دنبال می‌کند.

رصد مسابقات لیگ برتر از هفته نخست فصل جدید به‌صورت مستمر با هدف بررسی مستمر شرایط فنی و آمادگی بازیکنان، شناسایی نفرات آماده و فراهم کردن فرصت برابر برای دیده‌شدن بازیکنان تیم‌های مختلف دنبال می‌شود تا انتخاب و دعوت نفرات برتر به اردوهای تیم ملی بر مبنای عملکرد آنها در مسابقات لیگ صورت گیرد.

کد مطلب 6960148

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