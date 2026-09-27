به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، امروز در نشست خبری بیستونهمین دوره جشن ازدواج دانشجویی با اشاره به اهمیت موضوع ازدواج در شرایط کنونی جامعه اظهار کرد: موضوع ازدواج دانشجویی از جهات مختلف، بهویژه با توجه به نگرانیهای موجود درباره کاهش رشد جمعیت، از مسائل مهم و راهبردی کشور به شمار میرود.
وی با اشاره به جمعیت حدود سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفری دانشجویان کشور افزود: علاوه بر دانشجویان، دهها هزار نفر از کارکنان و استادان دانشگاه نیز عمدتاً از نیروهای جوان جامعه هستند و بخش قابل توجهی از مخاطبان برنامههای ازدواج دانشجویی را افرادی تشکیل میدهند که در آستانه ازدواج قرار دارند یا بهتازگی ازدواج کردهاند.
رستمی دانشگاهیان را یکی از گروههای مرجع و اثرگذار در رفتار اجتماعی دانست و گفت: اگر ازدواج آسان، آگاهانه و بههنگام در فضای دانشگاه به عنوان یک هنجار و رفتار پذیرفتهشده ترویج شود، آثار مثبت آن میتواند به سایر بخشهای جامعه و جمعیت جوان کشور نیز سرایت کند.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با اشاره به سابقه برگزاری این طرح گفت: تاکنون ۲۸ دوره جشن ازدواج دانشجویی برگزار شده و بخش مهمی از این برنامهها در قالب سفر زیارتی و آموزشی به مشهد مقدس اجرا شده است.
وی ادامه داد: برنامه ازدواج دانشجویی را مدیون عنایت و توجه ویژه امام شهید هستیم. از نخستین دورهها، ایشان نگاه ویژهای به موضوع ازدواج دانشجویی داشتند و دانشجویان را به ازدواج تشویق میکردند. همچنین متناسب با تعداد زوجهای شرکتکننده و شرایط هر دوره، هدایای ویژهای برای زوجهای دانشجو در نظر میگرفتند و به زوج های دانشجو سکه بهار آزادی هدیه می دادند.
حجت الاسلام رستمی افزود: با افزایش تعداد ازدواجها و محدودیتهای ایجادشده در این زمینه، با حمایت و توجه ایشان، برنامه میزبانی از زوجهای دانشجو برای سفر زیارتی و آموزشی به مشهد مقدس و زیارت امام رضا(ع) در نظر گرفته شد، به این ترتیب، دانشجویان به مدت سه روز در مشهد مقدس حضور پیدا میکردند و شاهد برگزاری دورهای از سفرهای پربرکت و اثرگذار برای زوجهای دانشجو بودیم.
نرخ بالای پایداری ازدواج دانشجویی و میانگین آمار طلاق زوج های دانشجو
وی ادامه داد: زوجهای دانشجویی شرکتکننده در طرح «همسفر تا بهشت» از نرخ پایداری خانوادگی بالایی برخوردار بودهاند و میانگین طلاق در آخرین بررسی انجامشده در میان این زوجها حدود ۵.۸ درصد بوده است. یعنی کمتر از ۶ درصد بوده است.
ثبتنام زوجهای دانشجو از امروز
حجت الاسلام رستمی با اعلام آغاز ثبتنام بیستونهمین دوره جشن ازدواج دانشجویی از امروز یکشنبه پنجم مهرماه اظهار کرد: دانشجویانی که عقد آنان از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا مهرماه سال جاری انجام شده است، میتوانند در این دوره ثبتنام کنند.
وی افزود: اعزام زوجهای دانشجو به مشهد مقدس از آبانماه آغاز خواهد شد و کاروانهای ۳۰۰ زوجی برای حضور در این برنامه پیشبینی شده است.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها گفت: در برنامه فعلی برای اعزام ۱۰ هزار زوج دانشجو برنامهریزی شده و اعزامها از دوم آبانماه تا پایان بهمنماه ادامه خواهد داشت.
برگزاری کارگاههای آموزشی برای زوجهای دانشجو
وی با بیان اینکه برنامههای این دوره علاوه بر زیارت، شامل برنامههای آموزشی و فرهنگی نیز خواهد بود، گفت: زوجهای دانشجو در مدت حضور خود در مشهد مقدس در نشستهای آموزشی با استادان و مشاوران خبره شرکت خواهند کرد.
رستمی افزود: کارگاههای مهارتی با موضوعاتی از جمله حل تعارض و مهارتهای مورد نیاز در سالهای ابتدایی زندگی مشترک نیز برای زوجهای دانشجو برگزار خواهد شد.
وی همچنین از پیشبینی برنامههای ویژه فرهنگی و زیارتی در این دوره خبر داد و گفت: دراین دوره زوجین دانشجو در کنار زیارت حرم مطهر امام رضا(ع)، توفیق تشرف به زیارت امام شهیدمان و خانواده شهید بزرگوار امام عزیز را خواهند داشت همچنین برنامههای ویژهای با محوریت فرهنگ ایثار و شهادت و تکریم خانوادههای شهدای دانشگاهی برگزار خواهد شد.
توجه به موضوع فرزندآوری
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها همچنین با اشاره به اهمیت موضوع فرزندآوری اظهار کرد: دانشجویانی که در زمینه فرزندآوری پیشگام بودهاند و دارای تعداد فرزند بیشتری هستند، در این دوره مورد توجه قرار خواهند گرفت و از آنان به عنوان الگوهای قابل معرفی در میان جامعه جوان کشور تقدیر خواهد شد.
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