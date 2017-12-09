ساخت قسمت سوم «پیشونی سفید»/ فجر گفت برو جشنواره کودک!

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد هاشمی که بامداد جمعه ۱۷ آذر ماه مهمان برنامه «سینما دو» با اجرا و سردبیری حامد عنقا بود، گفت: مشغول ساخت قسمت دوم «آهوی پیشونی سفید» هستم که شاید حضور آن در جشنواره ملی فیلم فجر را بپذیرند.

وی ادامه داد: متاسفانه قسمت اول این فیلم نزدیک محرم و همزمان با «کلاه قرمزی» در پاییز ۹۰ که شاید بدترین فصل تاریخ سینمای ایران بود، اکران شد اما تبدیل به یکی از پرفروش ترین فیلم ها شد. اگرچه قرار بود فیلم عید نوروز یا تابستان اکران شود اما درست همزمان با اکران فیلم پرفروشی مانند «کلاه قرمزی» روی پرده رفت. آن زمان «ضدگلوله» که فیلم خیلی خوبی هم بود، نصف «پیشونی سفید» فروش داشت و به شکر خدا بعد از ۵، ۶ سال هنوز هم بچه ها فیلم ما را می بینند.

این بازیگر با بیان اینکه اگر دوباره به سراغ «آهوی پیشونی سفید» رفته است به خاطر کودکان بود، تاکید کرد: خاطرات عجیبی از آدم هایی داشتم که به من می گفتند بچه مان ۲۰ بار این فیلم را دیده است. ۳۰ سال معلم بودم و می گویم چرا بچه های امروز باید «تد» یا فیلم های دیگری که به کودکان ربطی ندارد ببینند؟ متاسفانه به سینمای کودک ظلم شده و بچه ها فراموش شده اند.

هاشمی گفت: پرهزینه ترین فیلم تاریخ سینمای کودک را ساخته ام و قسمت دوم آن هم پرهزینه تر از قسمت اول است. البته به خاطر کمبود بودجه خودم کارهای بسیاری در این فیلم انجام می دهم، البته این را هم مطمئن هستم که سرمایه سرمایه گذاران باز می گردد.

وی با بیان اینکه در سینمای کودک باید فیلم خوب ساخت، توضیح داد: با وزارت ارشاد تماس گرفتم و به یکی از دوستان مدیر گفتم می خواهم برای جشنواره فجر ثبت نام کنم. گفت شما بروید در جشنواره کودک ثبت نام کنید. گفتم آقای حاتمی کیا بیاید هم همین را می گویی. گفت نه. گفتم او هم برود جشنواره دفاع مقدس شرکت کند! خب ما جشنواره زیاد داریم. متاسفانه تا وقتی این کم توجهی از طرف کارگزاران سینما به فیلم کودک وجود دارد، تکلیف سینمای کودک مشخص نمی شود.

کارگردان «پیشونی سفید» بیان کرد: این اثر در جشنواره فیلم کودک بهترین جایزه ها را بدست آورد اما این جوایز را رییس سازمان سینمایی وقت جواد شمقدری که رفیق من هم هست ندید. من اصلا به این شرایط امیدوارم نیستم. هرگز دنبال جشنواره و جایزه نبوده ام اما مسئولان هم اصلا نگاهی به فیلم کودک ندارند. آخر چطور مردم متوجه شوند فیلمی مثل «قهرمانان کوچک» ساخته شده است؟

هاشمی اعلام کرد: در حال ساخت قسمت سوم «پیشونی سفید» هم هستم و مجبور بودم بخش هایی از آن را هنگام فیلمبرداری قسمت دوم، جلوی دوربین ببرم برای همین درخواست کمک کردم چون در مضیقه بودم. حالا نمی دانم می توانم قسمت سوم را بسازم یا این تصاویر روی دستم باد می کند.

وی تصریح کرد: بچه ها را باید جدی گرفت و ساختن فیلم ضعیف برای آنها خیانت است. البته از بین مسئولان آقای رضاداد به سینمای کودک توجه دارد و بسیاری از گره های کار من به دست وی باز شده است.

این کارگردان در پایان با بیان اینکه زمان سینمای تارکوفسکی واقعا گذشته است، گفت: امروز فیلم سینمایی باید تماشاگر خود را به سالن بیاورد. شورای صنفی، آموزش و پرورش، تلویزیون و مسئولان سینمایی کشور باید به سینمای کودک نگاه ویژه داشته باشند. تلویزیون باید تیزرها را به خوبی پخش کند و ما که اینقدر مدعی فرهنگ خودمان هستیم باید برای اشاعه اش تلاش کنیم.

«سینما دو» به تهیه کنندگی حمیدرضا معدنچی پنجشنبه ها ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه دو سیما روی آنتن می رود.