مانیتوری با قابلیت ایجاد تمایز میان یک میلیارد طیف رنگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازانگجت، شرکت تایوانی ایسر به تازگی مانیتوری حرفه ای را برای عکاسان، طراحان گرافیک، ادیتورهای ویدئو ارائه کرده که دارای کیفیت بالایی است.

نمایشگر ProDesigner PE۳۲۰QK یک مانیتور۳۱.۵ اینچی است که رنگ ها در آن کیفیت خارق العاده ای دارند.

ProDesigner PE۳۲۰QK دارای کیفیت ۳۸۴۰ در ۲۱۶۰ ۴K است و می تواند بیش از یک میلیاد طیف رنگی را مجزا کند. این نمایشگر با پشتیبانی از نرم افزار Delta E<۱ قابلیت ایجاد تمایز میان جزیی ترین اختلاف رنگ ها را دارد.

یکی از نکات جالب توجه این مانیتور، پنل هایی در سه طرف آن است. این پنل ها از ماده ای ضددرخشش ساخته شده اند تا از بازتاب نور در نمایشگر بکاهند. بنابراین دستگاه می تواند رنگها را با دقت بیشتری نشان دهد.

از سوی دیگر خود نمایشگر نیز بسیار انعطاف پذیر است و می تواند در هر طرف ۲۰ درجه بچرخد. همچنین ارتفاع آن نیز تا ۵.۹ اینچ قابل تغییر است. علاوه بر آن می توان مانیتور را به دیوار آویخت.

مانیتورProDesigner PE۳۲۰QK دارای دو بلندگوی۲W یک پورت USB-C برای انتقال اطلاعات، دو پورت HDMI۲.۰ است.

کارشناسان تخمین می زنند قیمت این مانیتور ۱۲۰۰ دلار باشد.